Filipíny spochybňujú zámery Číny pri rokovaniach o Juhočínskom mori

Manila 14. októbra (TASR) - Filipíny spochybňujú zámery Číny rokovať o kódexe správania v spornom Juhočínskom mori, hoci Manila uvítala pokračovanie diskusií, povedal v pondelok minister obrany Gilberto Teodoro. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Filipínsky prezident Ferdinand Marcos schválil rokovania s Čínou "v dobrej viere", no Teodoro novinárom ozrejmil, že úprimnému záujmu Pekingu neverí. Čínske veľvyslanectvo v Manile sa k tomu bezprostredne nevyjadrilo.



Lídri z juhovýchodnej Ázie v nedeľu vyzvali na urýchlenú dohodu o kódexe správania v Juhočínskom mori založenom na medzinárodnom práve. Došlo k tomu po eskalácii stretov na strategickej vodnej ceste, ktorou sa ročne prepravuje tovar v hodnote troch biliónov dolárov.



Čína si uplatňuje nárok na celé Juhočínske more vrátane oblastí, ktoré považujú za vlastné štáty ako Brunej, Indonézia, Malajzia, Filipíny a Vietnam.



O námornom kódexe, ktorý by mohol pomôcť predchádzať konfliktom, sa uvažuje už roky. Rokovania pod vedením Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) však postupujú pomaly.