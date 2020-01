Státisíce ľudí sa zúčastnili na procesii s uctievanou sochou Ježiša

Manila 9. januára (TASR) - Státisíce ľudí sa vo štvrtok zúčastnili vo filipínskej Manile na tradičnej procesii spojenej s obradmi uctievania stovky rokov starej drevenej sochy Ježiša známej ako Čierny Nazaretčan.



Drevenú sochu čierneho Ježiša v životnej veľkosti podľa tradície priviezol v roku 1606 na Filipíny španielsky kňaz z Mexika. Do štvrte Quiapo v centre Manily si ju každý rok prichádza uctiť množstvo ľudí, aby tak vyjadrili vďaku a prosili o spásu, uzdravenie a lepší život.



Sviatok Čierneho Nazaretčana patrí k najväčším náboženským podujatiam na Filipínach - prevažne katolíckej ostrovnej krajine na juhovýchode Ázie.



Podľa agentúry Reuters štvrtkový sprievod bude trvať celé hodiny, pričom podľa odhadov organizátorov by celková účasť mohla dosiahnuť až šesť miliónov ľudí. Miestna polícia uviedla, že skoro ráno dav tvorilo asi 400.000 osôb.



Procesiu veľmi často sprevádza tlačenica, keďže niektorí veriaci sa snažia pretlačiť davom k soche, po chrbtoch ľudí sa vyšplhať k soche a dotknúť sa jej. Sochu preto vlastnými telami chráni "garda" vyškolených dobrovoľníkov.



Stalo sa zvykom, že títo muži, stojac na podstavci pri soche, lapajú kusy bielej látky, ktoré vyhadzujú ľudia z davu, a dotýkajú sa nimi sochy a následne ich hádžu späť. Existuje totiž presvedčenie, že takáto látka má po kontakte so sochou rovnako liečivé a žehnajúce účinky.