Tisícky filipínskych detí podľa HRW trpí v dôsledku vojny proti drogám

Manila 27. mája (TASR) - Vojna proti drogám, ktorú v júli 2016 začal filipínsky prezident Rodrigo Duterte, zanecháva negatívne citové a hospodárske následky na tisícoch filipínskych detí, oznámila v stredu ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW).



HRW vo svoje správe poukazuje na kritickú situáciu detí, ktorých rodičia alebo opatrovníci boli zabití v dôsledku zásahov bezpečnostných zložiek proti údajným drogovým kriminálnikom.



Carlos Conde z miestnej pobočky HRW povedal, že filipínske deti trpia v dôsledku rozhodnutia prezidenta Duterteho zvýšiť právomoci polície voči osobám podozrivým z obchodovania s drogami a ich užívania. Vláda podľa jeho slov musí toto nekončiace sa násilie zastaviť.



HRW uskutočnila rozhovory so 49 osobami vrátane detí, príbuzných alebo opatrovníkov, vládnych úradníkov i členov mimovládnych organizácií.



Deti sa na Filipínach po smrti živiteľa rodiny ocitajú v situácii hospodárskej núdze a mnohé z nich trpia psychickými problémami. V dôsledku chudoby a traumy museli mnohé odísť zo školy alebo začať pracovať a niektoré z nich sa stali obeťou šikanovania.



Filipínsky úrad PDEA, ktorý má na starosti vyšetrovanie, prevenciu a boj proti nebezpečným drogám, oznámil, že počas policajnej protidrogovej operácie v období od 1. júla 2016 do 31. januára 2020 prišlo o život 5601 ľudí spájaných s drogovou trestnou činnosťou. Tento počet však podľa úradu môže byť vyšší. Počas tohto obdobia prišlo počas protidrogových zásahov o život i 101 detí.



Členské krajiny by podľa HRW mali na júnovom zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva podporiť nezávislé medzinárodné vyšetrovanie zabití súvisiacich s vojnou proti drogám vrátane prípadov násilia na deťoch.