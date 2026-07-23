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Filipíny tvrdia, že Čína ohrozovala ich dve plavidlá v sporných vodách
Predstaviteľ filipínskej pobrežnej stráže pre agentúru AFP uviedol, že obe lode po incidente doviezli rybárom palivo.
Autor TASR
Manila 23. júla (TASR) — Filipíny obvinili vo štvrtok čínsku pobrežnú stráž z použitia vodného dela a nebezpečného manévru voči dvom filipínskym plavidlám, ktoré viezli palivo pre rybárov pôsobiacich v okolí spornej plytčiny Scarborough v Juhočínskom mori. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
Filipínska pobrežná stráž uviedla, že incident sa odohral len niekoľko hodín pred začiatkom regionálneho bezpečnostného fóra organizovaného Združením krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v Manile, na ktorom sa zúčastnili aj ministri zahraničných vecí Číny a USA. Išlo už o druhý konflikt medzi Pekingom a Manilou za štyri dni.
Pobrežná stráž Filipín dodala, že loď čínskej pobrežnej stráže sa priblížila na vzdialenosť iba 50 metrov k filipínskemu plavidlu BRP Datu Dumangsil a jej posádka naň dve minúty striekala vodu z vodného dela.
O pol hodinu neskôr ďalšia čínska loď minula vo vzdialenosti 500 metrov provu sesterskej filipínskej lode Datu Paiburong, čo filipínska strana označila za „nebezpečný manéver“.
Hovorca čínskej pobrežnej stráže Ťiang Lu-e povedal, že filipínske plavidlá napriek opakovaným varovaniam „vnikli do vôd spadajúcich pod jurisdikciu čínskeho ostrova Chuang-jen (Scarborough)“. Čínska strana podľa neho podnikla „nevyhnutné opatrenia“ na vytlačenie filipínskych lodí.
Predstaviteľ filipínskej pobrežnej stráže pre agentúru AFP uviedol, že obe lode po incidente doviezli rybárom palivo.
Plytčina Scarborough leží približne 240 kilometrov od filipínskeho ostrova Luzon, no stovky kilometrov od pevninskej Číny, čím podľa Dohovoru OSN o morskom práve (UNCLOS) patrí nepochybne do výlučnej ekonomickej zóny Filipín. Od roku 2012 je však v držbe Číny.
Napätie medzi oboma krajinami sa zvýšilo už v pondelok, keď Manila obvinila čínsku pobrežnú stráž z udretia filipínskeho námorníka obuškom v blízkosti spornej plytčiny Second Thomas. Obe strany si následne predvolali veľvyslancov.
Filipínska pobrežná stráž uviedla, že incident sa odohral len niekoľko hodín pred začiatkom regionálneho bezpečnostného fóra organizovaného Združením krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v Manile, na ktorom sa zúčastnili aj ministri zahraničných vecí Číny a USA. Išlo už o druhý konflikt medzi Pekingom a Manilou za štyri dni.
Pobrežná stráž Filipín dodala, že loď čínskej pobrežnej stráže sa priblížila na vzdialenosť iba 50 metrov k filipínskemu plavidlu BRP Datu Dumangsil a jej posádka naň dve minúty striekala vodu z vodného dela.
O pol hodinu neskôr ďalšia čínska loď minula vo vzdialenosti 500 metrov provu sesterskej filipínskej lode Datu Paiburong, čo filipínska strana označila za „nebezpečný manéver“.
Hovorca čínskej pobrežnej stráže Ťiang Lu-e povedal, že filipínske plavidlá napriek opakovaným varovaniam „vnikli do vôd spadajúcich pod jurisdikciu čínskeho ostrova Chuang-jen (Scarborough)“. Čínska strana podľa neho podnikla „nevyhnutné opatrenia“ na vytlačenie filipínskych lodí.
Predstaviteľ filipínskej pobrežnej stráže pre agentúru AFP uviedol, že obe lode po incidente doviezli rybárom palivo.
Plytčina Scarborough leží približne 240 kilometrov od filipínskeho ostrova Luzon, no stovky kilometrov od pevninskej Číny, čím podľa Dohovoru OSN o morskom práve (UNCLOS) patrí nepochybne do výlučnej ekonomickej zóny Filipín. Od roku 2012 je však v držbe Číny.
Napätie medzi oboma krajinami sa zvýšilo už v pondelok, keď Manila obvinila čínsku pobrežnú stráž z udretia filipínskeho námorníka obuškom v blízkosti spornej plytčiny Second Thomas. Obe strany si následne predvolali veľvyslancov.