Filipíny tvrdia, že do vládneho plavidla úmyselne narazila čínska loď

Na tejto fotografii, ktorú poskytla filipínska pobrežná stráž, čínska pobrežná stráž (vpravo) strieľa vodným delom na filipínsku loď BRP Datu Pagbuaya v blízkosti filipínskeho obsadeného ostrova Thitu, miestne nazývaného Pag-asa, v Juhočínskom mori v nedeľu 12. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Manila 12. októbra (TASR) - Čínska loď „úmyselne narazila“ do plavidla filipínskej vlády kotviacej neďaleko jedného z ostrovov v spornej časti Juhočínskeho mora, uviedla v nedeľu filipínska pobrežná stráž. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.

Filipíny uviedli, že plavidlo čínskej pobrežnej stráže (CCG) v nedeľu ráno pôvodne vystrelila z vodného dela na loď BRP Datu Pagbuaya, ktorá patrí filipínskemu vládnemu úradu pre rybolov.

„Neskôr... tá istá loď CCG úmyselne narazila do kormy lode BRP Datu Pagbuaya,“ uvádza sa vo vyhlásení filipínskej pobrežnej stráže s odvolaním sa na zadnú časť trupu plavidla.

Podľa Filipín došlo k incidentu pri ostrove Thitu, ktorý je súčasťou Spratlyho ostrovov, kde sa Peking už roky snaží presadiť svoje nároky na zvrchovanosť.

Čína následne v reakcii na incident obvinila zo zrážky Filipíny s tým, že sú za ňu zodpovedné, píše AFP.

Hovorca čínskej pobrežnej stráže Liou Te-ťün uviedol, že k incidentu došlo po tom, čo filipínska loď „ignorovala opakované prísne varovania z čínskej strany a nebezpečne sa priblížila“ k druhému plavidlu.

„Plnú zodpovednosť nesie filipínska strana,“ uvádza sa vo vyhlásení čínskej pobrežnej stráže.

Na spornej vodnej ceste v Juhočínskom mori, ktorú si Peking nárokuje takmer v celom rozsahu, dochádza často ku konfrontáciám medzi filipínskymi a čínskymi plavidlami, a to aj napriek medzinárodnému rozhodnutiu, že tvrdenie Číny nemá právny základ, pripomína AFP.

Na fotografiách a videách zverejnených filipínskou pobrežnou strážou je vidieť plavidlo čínskej pobrežnej stráže – s aktivovaným vodným delom – ako sleduje filipínsku loď, dodáva AFP.

„Napriek týmto šikanujúcim taktikám a agresívnym činom... sa nenecháme zastrašiť ani odohnať,“ uviedla filipínska pobrežná stráž.
