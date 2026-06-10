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Filipíny: Ukrajinský námorný dron Magura potopil cieľovú loď
Akcia s názvom „Námorný úder severu“ bola súčasťou spoločného vojenského cvičenia s ostrou streľbou pri Itbayate v súostroví Batanes 24. apríla.
Autor TASR
Kyjev 10. júna (TARS) - Ukrajinský hladinový dron Magura potopil námorný cieľ počas americko-filipínskych manévrov Balikatan 2026. Vyradená cieľová loď bola zasiahnutá a potopená pri západnom pobreží Filipín. Dron vypustili Zelené barety z 1. skupiny špeciálnych operácií amerického Veliteľstva špeciálnych operácií. Informoval o tom vojenský web Defence Blog, píše TASR.
Akcia s názvom „Námorný úder severu“ bola súčasťou spoločného vojenského cvičenia s ostrou streľbou pri Itbayate v súostroví Batanes 24. apríla. Ide o reťazec ostrovov v Luzonskom prielive, približne 150 kilometrov južne od Taiwanu.
Oleg Rogynskyj, generálny riaditeľ spoločnosti UFORCE, poznamenal, že nasadenie ukrajinských systémov v indicko-tichomorskom regióne predstavuje prenos bojových skúseností do ďalšieho operačného priestoru.
„Vyskúšali sme si poznatky získané na Ukrajine a spresnili sme ich s ohľadom na západné požiadavky, odborné znalosti a hlboké pochopenie operačných potrieb na všetkých štyroch hlavných svetových vojnových dejiskách,“ uviedol.
Dodal, že v súčasnosti rozširujú výrobu po celom svete, najmä v USA a v Ázii, s cieľom uspokojiť ukrajinské potreby. Spoločnosť UFORCE však neudelila žiadnej krajine licencie ani povolenia na výrobu platforiem triedy Magura a zostáva ich výhradným výrobcom.
V marci mnohonárodná námorná skupina vedená ukrajinským námorníctvom počas cvičení NATO REPMUS/Dynamic Messenger 2025 pri pobreží Portugalska použila námorné drony Magura V7 na „potopenie“ najmenej jednej aliančnej fregaty.
Tento námorný dron je dvakrát väčší ako predchádzajúci model Magura V5. Má 7,2 metra dlhý trup zo sklolaminátu s celkovou hmotnosťou približne 3400 kg, z toho je až 650 kg užitočné zaťaženie. To umožňuje kombinované vybavenie – bojovú jednotku a ďalšie systémy, ako napríklad guľometnú vežu alebo odpaľovaciu stanicu pre dve protilietadlové rakety.
Zväčšenie rozmerov zlepšilo aj plavebnú spôsobilosť a dron je schopný efektívne fungovať pri rozbúrenom mori do úrovne tri. Jednou z kľúčových oblastí modernizácie bola autonómia. Platforma dokáže vykonávať úlohy minimálne 48 hodín a pri použití generátora až sedem dní. Dosah sa zvýšil zo 450 na 800 námorných míľ (približne 1500 kilometrov).
Akcia s názvom „Námorný úder severu“ bola súčasťou spoločného vojenského cvičenia s ostrou streľbou pri Itbayate v súostroví Batanes 24. apríla. Ide o reťazec ostrovov v Luzonskom prielive, približne 150 kilometrov južne od Taiwanu.
Oleg Rogynskyj, generálny riaditeľ spoločnosti UFORCE, poznamenal, že nasadenie ukrajinských systémov v indicko-tichomorskom regióne predstavuje prenos bojových skúseností do ďalšieho operačného priestoru.
„Vyskúšali sme si poznatky získané na Ukrajine a spresnili sme ich s ohľadom na západné požiadavky, odborné znalosti a hlboké pochopenie operačných potrieb na všetkých štyroch hlavných svetových vojnových dejiskách,“ uviedol.
Dodal, že v súčasnosti rozširujú výrobu po celom svete, najmä v USA a v Ázii, s cieľom uspokojiť ukrajinské potreby. Spoločnosť UFORCE však neudelila žiadnej krajine licencie ani povolenia na výrobu platforiem triedy Magura a zostáva ich výhradným výrobcom.
V marci mnohonárodná námorná skupina vedená ukrajinským námorníctvom počas cvičení NATO REPMUS/Dynamic Messenger 2025 pri pobreží Portugalska použila námorné drony Magura V7 na „potopenie“ najmenej jednej aliančnej fregaty.
Tento námorný dron je dvakrát väčší ako predchádzajúci model Magura V5. Má 7,2 metra dlhý trup zo sklolaminátu s celkovou hmotnosťou približne 3400 kg, z toho je až 650 kg užitočné zaťaženie. To umožňuje kombinované vybavenie – bojovú jednotku a ďalšie systémy, ako napríklad guľometnú vežu alebo odpaľovaciu stanicu pre dve protilietadlové rakety.
Zväčšenie rozmerov zlepšilo aj plavebnú spôsobilosť a dron je schopný efektívne fungovať pri rozbúrenom mori do úrovne tri. Jednou z kľúčových oblastí modernizácie bola autonómia. Platforma dokáže vykonávať úlohy minimálne 48 hodín a pri použití generátora až sedem dní. Dosah sa zvýšil zo 450 na 800 námorných míľ (približne 1500 kilometrov).