Filipíny: USA schválili nákup stíhačiek F-16

Washington/Manila 2. apríla (TASR) - Spojené štáty v utorok schválili predaj amerických stíhacích lietadiel F-16 v hodnote 5,58 miliardy dolárov Filipínam. Čína Manilu varovala, že tento krok predstavuje ohrozenie „regionálneho mieru“. Informuje o tom TASR podľa správ agentúry AFP.



Americké ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo udelenie povolenia na predaj dvadsiatich stíhačiek F-16 a vybavenia Filipínam. Predaj by podľa ministerstva „zvýšil bezpečnosť strategického partnera, ktorý je dôležitou silou pre politickú stabilitu, mier a ekonomický pokrok juhovýchodnej Ázie“.



Nové stíhacie lietadlá vylepšia „schopnosť filipínskeho letectva udržiavať si informovanosť v námorných oblastiach“ a „potláčanie nepriateľskej protivzdušnej obrany.“ Krok prichádza v nadväznosti na napätie medzi Čínou a Filipínami v Juhočínskom mori, ktoré si nárokuje Peking napriek rozhodnutiam medzinárodného súdu.



Podľa ministerstva bude nákup konečný po podpise „listu o ponuke a prijatí“ od „nákupného partnera“. Hovorca filipínskeho ministerstva obrany povedal, že zatiaľ „nedostali žiadne oficiálne oznámenie o takomto rozhodnutí“.



Čína varovala Filipíny pred nákupom, ktorý označila ako „hrozbu pre regionálny mier“. „Filipínska obrana a bezpečnostná spolupráca s inými krajinami by nemala byť cieľom tretích strán alebo poškodzovať záujmy tretích strán. Nemala by tiež ohrozovať regionálny mier a bezpečnosť alebo zvyšovať regionálne napätie,“ uviedol hovorca čínskeho ministerstva zahraničia Kuo Ťia-kchun.



Manila a Washington od nástupu filipínskeho prezidenta Ferdinanda Marcosa v roku 2022 zintenzívnili spoluprácu v oblasti obrany.