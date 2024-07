Filipíny: Útokom v Juhočínskom mori sa budeme primerane brániť

Manila 4. júla (TASR) - Filipíny vo štvrtok vyhlásili, že v prípade budúcich útokov zo strany čínskej pobrežnej stráže v Juhočínskom mori budú odpovedať rovnakou silou. Dôvodom je násilná konfrontácia z júna, pri ktorej čínski príslušníci zranili filipínskych námorníkov a poškodili ich lode na spornom území v mori bohatom na suroviny. Podľa správy agentúry AP o tom píše TASR.



Náčelník štábu filipínskych ozbrojených síl generál Romeo Brawner mladší žiada, aby Čína nahradila Filipínam škody vo výške 60 miliónov pesos (približne 950.000 eur) a vrátila im sedem pušiek zadržaných počas konfrontácie zo 17. júna.



Brawner sa vyjadril po tom, ako sa spolu s ďalšími armádnymi veliteľmi stretol s prezidentom Ferdinandom Marcosom mladším za zatvorenými dverami. Marcos obnovil svoj príkaz na kroky smerujúce k zníženiu napätia v sporných vodách.



Brawner podčiarkol odhodlanie Filipín na sebaobranu a zdôraznil záväzok armády zmierňovať napätie. "Chceme sa vyhnúť vojne," povedal.



Dal však jasne najavo, že sa nenechajú zastrašiť. "Keď som povedal, že sa budeme brániť, mal som na mysli, že sa nenecháme zastrašiť len tak, ako sa to stalo naposledy, pretože naši protivníci mali, samozrejme, zbrane," povedal Brawner bez uvedenia ďalších detailov.



Ku konfrontácii došlo v júni na spornom územie Second Thomas Shoal pri severozápadných Filipínach, na ktoré si nárokujú viaceré krajiny. Čína a Filipíny sa odvtedy navzájom obviňujú z vyprovokovania incidentu.



Incident podčiarkuje dlhodobé územné spory v Juhočínskom mori, do ktorých sú zapojené Čína, Filipíny, Vietnam, Malajzia, Brunej a Taiwan.



Tieto spory vyvolávajú obavy z možného širšieho konfliktu, najmä pri zapojení USA, ktoré majú zmluvnú povinnosť brániť Filipíny v prípade ozbrojeného útoku.