Filipíny: Vláda nebude brániť ICC vyšetrovať exprezidenta

Manila 14. novembra (TASR) - Vláda filipínskeho prezidenta Ferdinanda Marcosa nebude brániť Medzinárodnému trestnému súdu (ICC) vo vyšetrovaní bývalého prezidenta Rodriga Duterteho, podozrivého zo spáchania zločinov proti ľudskosti počas tzv. protidrogovej vojny. Marcos to oznámil vo štvrtok, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Filipíny nebudú spolupracovať s ICC, no zároveň majú záväzky voči Interpolu, vysvetlil Marcos novinárom. "Ak je to (Duterteho) želanie, nebudeme blokovať ICC. My (s nimi) iba nebudeme spolupracovať... Pokiaľ ale (Duterte) súhlasí s tým, aby ho vyšetrovali, je to na ňom," upresnil prezident. Všetky svedectvá, ktoré bývalý líder poskytne, sa posúdia, aby sa vyvodili právne dôsledky, dodal Marcos.



Vyjadrenia nasledovali po stredajšom vypočúvaní v Kongrese, počas ktorého sa Duterte odmietol ospravedlniť za svoju úlohu vo vraždách, ku ktorým došlo v rámci protidrogovej kampane, a vyzval Medzinárodný trestný súd, aby začal vyšetrovanie. Pôvodnú žiadosť o odloženie vyšetrovania ICC predložil filipínsky veľvyslanec v Haagu Eduardo Malaya tvrdiac, že údajné zločiny už vyšetruje filipínska vláda.



Duterte v roku 2019 odstúpil od Rímskeho štatútu a vyhlásil, že ICC preto nemá v krajine súdnu právomoc. Súd napriek tomu tvrdí, že má právomoc rozhodovať o zločinoch, ku ktorým došlo v čase, keď Filipíny ešte patrili k členským štátom ICC. Súd v septembri odsúhlasil rozsiahle vyšetrovanie protidrogovej kampane, ktorú ľudskoprávni aktivisti označili za nezákonný a systematický útok na civilistov.



Duterte sa stal filipínskym prezidentom v roku 2016 a následne spustil v krajine tvrdú protidrogovú kampaň, v rámci ktorej polícii otvorene nariadil zabíjať osoby podozrivé z drogovej trestnej činnosti, ak títo jednotlivci ohrozovali životy policajtov pri zatýkaní.



Podľa oficiálnych údajov zverejnených Manilou bolo v rámci vyše 200.000 protidrogových operácií od júla 2016 na Filipínach zabitých najmenej 6181 ľudí. Ľudskoprávne skupiny sa však domnievajú, že skutočný počet obetí je oveľa vyšší, a obviňujú políciu zo systematického utajovania a popráv, čo polícia popiera.