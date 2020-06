Vo vojne s drogami bolo na Filipínach zabitých minimálne 122 detí

Ženeva 29. júna (TASR) – Najmenej 122 detí už zahynulo počas kontroverznej vojny voči drogám, ktorú dlhodobo vedie filipínska polícia. Uviedli dve mimovládne organizácie, informovala agentúra AFP.



Mimovládne organizácie predpokladajú, že skutočný počet usmrtených detí môže byť omnoho vyšší. Vyzývajú preto OSN, aby vo veci intervenovala.



Filipínsky prezident Rodrigo Duterte je tvrdým odporcom drog. Ním nariadená vojna proti drogám sa stala terčom kritiky ľudskoprávnych aktivistov, ktorí ju označujú za brutálnu. Tvrdia, že policajti sú svojimi nadriadenými povzbudzovaní k tomu, aby voči podozrivým používali smrtiacu silu.



Správa s názvom Ako to mohli urobiť môjmu dieťaťu? eviduje 122 zabití detí od jedného do 17 rokov v období medzi júlom 2016 a decembrom 2019. K zabíjaniu detí podľa zistení aktivistov často dochádzalo aj zámerne. Správu spoločne pripravili Svetová organizácia pre boj proti mučeniu (OMCT) a filipínske Centrum pre práva a rozvoj dieťaťa.



„Tých 122 je len vrcholom ľadovca. Predstavte si, že by ste videli všetkých týchto 122 prípadov na kamerovom zázname. Predstavte si tie protesty," uviedol šéf OMCT Gerald Staberock, šéf Svetovej organizácie boja proti mučeniu.



Správa okrem iného uvádza prípad sedemročného chlapca, ktorého údajne usmrtili policajti, pretože sa stal svedkom iného zabitia. Najmladšia obeť mala podľa správy iba 20 mesiacov.



O situácii v oblasti ľudských práv na Filipínach by mala diskutovať Rada OSN pre ľudské práva na svojom zasadnutí v Ženeve, ktoré sa začína v utorok. Vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletová by mala k tejto problematike pripraviť správu.