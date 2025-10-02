< sekcia Zahraničie
Filipíny vydali varovanie pred prichádzajúcim cyklónom Matmo
Očakáva sa, že cyklón, ktorý na Filipíny prinesie vietor s rýchlosťou až 75 kilometrov za hodinu, zosilnie a zmení sa na tropickú búrku ešte predtým, než ostrov Luzon zasiahne.
Autor TASR
Manila 2. októbra (TASR) - Filipínska meteorologická služba vo štvrtok vydala varovanie pred nebezpečnými povodňami v pobrežných oblastiach v dôsledku cyklónu Matmo, ktorý by mal zasiahnuť ostrov Luzon v piatok ráno. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Očakáva sa, že cyklón, ktorý na Filipíny prinesie vietor s rýchlosťou až 75 kilometrov za hodinu, zosilnie a zmení sa na tropickú búrku ešte predtým, než ostrov Luzon zasiahne.
„Existuje stredné až veľké riziko život ohrozujúcich prílivových vĺn s maximálnou výškou od jedného až do troch metrov v priebehu 36 hodín v nízko položených alebo otvorených pobrežných lokalitách“ severnej a východnej časti Luzonu, oznámila národná meteorologická služba.
Vláda bezprostredne nevydala žiadne evakuačné príkazy, no meteorológovia očakávajú silné dažde. More bude podľa nich rozbúrené a „rizikové pre všetky typy a tonáže plavidiel“.
Matmo má zasiahnuť pevninu Filipín len tri dni po tom, čo silné zemetrasenie s magnitúdou 6,9 zabilo 72 ľudí a zničilo takmer 600 domov v strednej časti súostrovia.
AFP pripomína, že Filipíny zasiahne v priemere 20 tropických búrok a tajfúnov ročne. Vedci varujú, že sú čoraz silnejšie v dôsledku klimatických zmien spôsobených človekom. Tajfún Bualoi minulý týždeň zabil 37 ľudí a prinútil asi 400.000 ďalších osôb opustiť svoje domovy na severe súostrovia. Tajfún Ragasa si v krajine koncom septembra vyžiadal 14 obetí.
