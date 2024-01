Filipíny vylepšia základe v Juhočínskom mori, ktoré si nárokuje Čína

Manila 15. januára (TASR) - Filipíny vylepšia svoje vojenské základne v spornej oblasti Juhočínskeho mora, ktorú si nárokuje Čína, a nadobudnú viac lodí, uviedol v pondelok veliteľ filipínskych ozbrojených síl Romeo Brawner. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Filipíny majú vojenské základne na deviatich útesoch a ostrovoch, ktoré patria do skupiny Spratlyho ostrovov v Juhočínskom mori. Táto oblasť leží vo výlučnej ekonomickej zóne Filipín.



Brawner uviedol, že Filipíny vylepšia zariadenia na ostrovoch a iných miestach, ktoré jej patria. Na ostrovy Thitu a Nanshan napríklad namontujú odsoľovacie stroje a komunikačné zariadenia.



"Len sa snažíme, aby sa tam našim vojakom žilo lepšie, pretože tam žijú v naozaj zlých podmienkach," povedal Brawner.



Filipíny podľa neho zároveň "nadobudnú viac lodí, lietadiel a radarov v rámci skromného modernizačného programu, ktorý sa začal pred vyše desiatimi rokmi".



Dodal však, že nemajú v pláne opevniť vojenskú základňu na lodi Sierra Madre, ktorá sa nachádza na koralovom atole Second Thomas Shoal na Spratlyho ostrovoch. Táto pôvodne americká výsadková loď z čias druhej svetovej vojny slúži ako filipínska vojenská základňa od roku 1999.



Filipínska vláda zároveň vyčlenila 800 miliónov filipínskych pesos (približne 13 miliónov eur) na vybudovanie prístavného zariadenia na ostrove Nanshan. Ďalších 1,5 miliardy pesos (takmer 25 miliónov eur) vyčlenili na rozšírenie letiskovej dráhy na Thitu.



Čína si nárokuje takmer celé Juhočínske more aj napriek tomu, že podľa rozhodnutia medzinárodného arbitrážneho súdu z roku 2016 nemajú žiadny právny ani historický základ. Svoje nároky presadzuje lodnými hliadkami na tejto dôležitej vodnej trase a v mori vybudovala aj umelý ostrov, ktorý militarizovala.