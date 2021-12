FOTO: Tisíce ľudí opustili svoje domovy pre následky tajfúnu Rai

Záchranár pomáha dievčaťu, ktoré sa brodí po zaplavenej ulici počas vyčíňania tajfúnu Rai v meste Cagayan De Oro na juhu Filipín vo štvrtok 16. decembra 2021. Foto: TASR/AP

Muž kráča okolo zničených domov po tom, ako sa oblasťou prehnal tajfún Rai v meste Talisay, na centrálnych Fiipínach 17. decembra 2021. Foto: TASR/AP

Trosky zo zničených domov po tom, ako sa oblasťou prehnal tajfún Rai v meste Talisay, na centrálnych Fiipínach 17. decembra 2021. Foto: TASR/AP

Manila 17. decembra (TASR) - Najmenej jeden človek zahynul a viac ako 332.000 obyvateľov Filipín muselo opustiť svoje domovy po tom, ako tajfún Rai spôsobil rozsiahle záplavy a zosuvy pôdy. Podľa agentúry DPA to uviedli v piatok miestne úrady.Rai zasiahol územie ostrovného štátu vo štvrtok a priniesol so sebou intenzívne zrážky a prudký vietor. Viacero riek sa vylialo z korýt a mnohé oblasti hlásili prívalové povodne.Národná agentúra pre katastrofy uviedla, že živel si vyžiadal najmenej jednu obeť a že preveruje správy o ďalších tragédiách. Určenie rozsahu škôd však komplikujú výpadky elektriny a nefungujúce komunikačné linky.Filipínsky meteorologický úrad uviedol, že tajfún už mierne zoslabol. Vietor však stále dosahuje rýchlosť 155 kilometrov za hodinu, v nárazoch má až 235 km/h. Letecké spoločnosti zrušili desiatky vnútroštátnych letov a pozastavená bola aj námorná doprava.Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR ešte v utorok varovalo Slovákov pred cestou do postihnutých oblastí.doplnil rezort diplomacie.