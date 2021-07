Z okolia sopky Taal evakuovali najmenej 2400 ľudí

Manila 3. júla (TASR) - Najmenej 2400 ľudí muselo opustiť svoje domovy v blízkosti filipínskeho hlavného mesta Manila pre hrozbu výbuchu sopky Taal, ktorá do vzduchu chrlí nebezpečný toxický plyn. V sobotu o tom informovali miestne úrady.



Agentúra AFP uvádza, že miestne úrady vyzvali na evakuáciu ľudí žijúcich v osadách na brehu jazera Taal, v ktorom sa sopka nachádza. Predpokladá sa však, že v nasledujúcich dňoch bude nutné evakuovať aj ďalších obyvateľov tohto regiónu. Väčšina evakuovaných ľudí hľadá útočisko buď v miestnych školách, alebo u svojich príbuzných.



Podľa predstaviteľov civilnej ochrany obyvateľstva by v najhoršom prípade mohlo byť toxickému plynu zo sopky vystavených až 317.000 ľudí.



Sopka Taal, ktorá sa nachádza v provincii Batangas zhruba 66 kilometrov južne od metropoly Manila, chrlí do vzduchu oxid siričitý už niekoľko dní. Ide o jednu z najaktívnejších sopiek na Filipínách, ktorá leží v oblasti tzv. Ohnivého kruhu, čo je oblúk sopiek a tektonicky nepokojných oblastí obopínajúcich tichomorskú panvu.



Sopka Taal naposledy vybuchla 12. januára 2020 a spôsobila vysídlenie viac než 376.000 ľudí z okolitých miest. Od roku 1573 vybuchla 33-krát. V dôsledku chorôb v evakuačných centrách a nehôd zapríčinených hustým sopečným popolom zahynulo podľa provinčnej vlády 33 ľudí. Ide o obľúbenú turistickú destináciu predovšetkým kvôli pozoruhodnému kráterovému jazeru, pripomenula agentúra DPA.