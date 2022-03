Filipíny začali spoločné vojenské cvičenia s USA, prebiehajú pri Taiwa

Manila 28. marca (TASR) - Príslušníci filipínskych a amerických ozbrojených síl začali v pondelok na severe Filipín blízko námornej hranice s Taiwanom jedno z najväčších vojenských cvičení za uplynulé roky. Počas manévrov nacvičujú ostrú paľbu, nálety, boj v meste a vyloďovanie. TASR správu prevzala od agentúry AP.



Každoročné manévre s názvom Balikatan-Tagalog potrvajú do 8. apríla a zúčastní sa na nich takmer 9000 vojakov vrátane 5100 Američanov.



Čína podľa agentúry AP nebude cvičením nadšená, najmä z dôvodu blízkosti miesta jeho konania pri hraniciach s Taiwanom, ktorý Čína stále považuje za svoje územie. Organizátori však zdôrazňujú, že cieľom manévrov nie je žiadna konkrétna krajina.



"Ozbrojené sily Spojených štátov a Filipín vykonajú cvičenia, aby si rozšírili a prehĺbili svoje spôsobilosti v oblasti taktiky, techniky a postupov," informoval americký generál námornej pechoty Jay Bargeron. Dodal, že americko-filipínske spojenectvo je zdrojom stability v indicko-tichomorskom regióne.



Manévre Balikatan, ktoré sa po prvýkrát uskutočnili v roku 1991, sú zakotvené v Zmluve o vzájomnej obrane medzi USA a Filipínami, podľa ktorej si tieto krajiny v prípade útoku prídu navzájom na pomoc.



Tohtoročné cvičenia sa odohrávajú v čase rastúceho napätia medzi Taiwanom a Čínou. Organizátori však zdôrazňujú, že cvičenia boli naplánované oveľa skôr. Čína pri Taiwane často vykonáva manévre a prelety vojenských lietadiel, čím sa podľa agentúry AP snaží varovať podporovateľov jeho nezávislosti.



V regióne sú napäté vzťahy aj pre Juhočínske more, kde si Čína postavila raketové základne, no tento krok vyvolal protesty zo strany Filipín a Vietnamu, ako aj nesúhlas USA a ich západných a ázijských spojencov.



Filipínsky prezident Rodrigo Duterte vo februári 2019 pozastavil platnosť dohovoru o pôsobení amerických vojakov na Filipínach (VFA) z roku 1998, ktorý umožňoval americkým silám zúčastňovať sa na cvičeniach v tejto ázijskej ostrovnej krajine. Očakávalo sa tak, že ďalšie spoločné manévre už neprebehnú. Duterte však odvtedy ukončenie dohovoru dvakrát pozastavil.



Minuloročné manévre sa uskutočnili pre pandémiu koronavírusu len v obmedzenom rozsahu.