ZEMETRASENIE NA FILIPÍNACH: Na policajnej stanici sa zlomil nosný trám
Autor TASR
Manila 4. mája (TASR) - Zemetrasenie s magnitúdou 6,0 v pondelok zasiahlo ostrov Samar v strednej časti Filipín, uviedla americká geologická služba (USGS). Úrady bezprostredne nehlásili žiadne zranenia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
K zemetraseniu došlo o 14.09 h miestneho času (8.09 h SELČ) a epicentrum sa nachádzalo približne deväť kilometrov od pobrežného mesta San Julian v hĺbke 73,3 kilometra.
Jeden z miestnych policajtov pre AFP uviedol, že otrasy boli „silné a náhle“. Zatiaľ nie sú hlásené žiadne zranenia, no tento policajt dodal, že na policajnej stanici sa zlomil nosný trám, ku ktorému je pripevnená strecha budovy.
AFP konštatuje, že zemetrasenia sú na Filipínach takmer každodenným javom. Spolu s Indonéziou a ďalšími susednými krajinami sa nachádzajú v tzv. Ohnivom kruhu. Ide o oblasť v Tichomorí, ktorá je známa intenzívnou seizmickou aktivitou. Väčšina z otrasov je však príliš slabá na to, aby ich ľudia pocítili.
V októbri minulého roka zasiahli ostrov Mindanao zemetrasenia s magnitúdou 7,4 a 6,7, v následku ktorých zahynulo osem ľudí. K týmto otrasom došlo len niekoľko dní po zemetrasení na ostrove Cebu s magnitúdou 6,9, pri ktorom podľa údajov vlády prišlo o život 76 ľudí a zničených bolo 72.000 domov.
