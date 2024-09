Filipíny zasiahol tajfún, do Taiwanu môže doraziť už ako supertajfún

Manila 30. septembra (TASR) - Silný tajfún v pondelok zasiahol najsevernejšie filipínske ostrovy. Úrady evakuovali obyvateľov obcí, zatvorili školy, prerušili premávku trajektov a varovali pred "potenciálne mimoriadne ničivými" škodami v pobrežných obciach, píše TASR na základe správy AP.



Tajfún Krathon sa podľa štátnej meteorologickej služby nachádza nad pobrežnými vodami ostrova Balintang a priemerná rýchlosť vetra bola do 175 kilometrov za hodinu, v nárazoch do 215 kilometrov za hodinu. Pre silný vietor sú ulice na ostrove Sabtang úplne vyľudnené, informovala miestna polícia. Zatiaľ nehlásili žiadne obete ani škody.



Tajfún Krathon sa pomaly presúval na západ a je možné, že v utorok sa stočí k Taiwanu už ako supertajfún, dodali meteorológovia.



Filipíny každý rok zasiahne približne 20 tropických cyklón a tajfúnov. V roku 2013 si tajfún Haiyan vyžiadal 7300 obetí alebo nezvestných. Jedna z najsilnejších zaznamenaných tropických cyklón na svete zrovnala so zemou celé dediny a vyše 5 miliónov obyvateľov v centrálnej časti Filipín muselo opustiť svoje domovy.