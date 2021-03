Filipíny žiadali Čínu, aby stiahla lode zo spornej oblasti

Manila 22. marca (TASR) - Filipínsky minister obrany Delfin Lorenzana v nedeľu požiadal, aby viac ako 200 čínskych plavidiel opustilo oblasť v okolí útesu v Juhočínskom mori, na ktorú si nárokuje Manila, informovala v pondelok agentúra AP.



Filipínska pobrežná stráž lode v okolí útesu, ktorý leží približne 320 kilometrov západne od provincie Palawan, zaznamenala 7. marca, píše agentúra AFP.



Prítomnosť lodí v tejto oblasti Lorenzana podľa AP označil za provokatívne kroky v spojitosti s militarizáciou tejto oblasti.



"Vyzývame Čínu, by zastavila túto inváziu a okamžite povolala naspäť tieto lode, ktoré porušujú naše morské právo a zasahujú do nášho zvrchovaného územia," povedal.



Vláda podľa neho zvažuje primerané kroky s cieľom chrániť filipínskych rybárov, morské zdroje krajiny a stabilitu v tejto oblasti.



Filipínsky minister zahraničných Teodoro Locsin na Twitteri napísal, že v súvislosti s prítomnosťou čínskych plavidiel v oblasti Juhočínskeho mora podal diplomatický protest. Čínske veľvyslanectvo v Manile sa k záležitosti bezprostredne nevyjadrilo.



Čína si nárokuje takmer celé Juhočínske more, ktoré je strategickou vodnou trasou a podľa predpokladov sa tam nachádzajú zásoby nerastných a energetických surovín.



Ďalšie krajiny vrátane Bruneja, Filipín, Malajzie, Taiwanu a Vietnamu takisto tvrdia, že im časť tohto teritória patrí.