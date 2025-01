Filipíny znepokojuje približovanie čínskych lodí k pobrežiu

Manila 14. januára (TASR) - Filipíny sú znepokojené hliadkami čínskej pobrežnej stráže, ktoré sa približujú k pobrežiu krajiny, uviedol v utorok hovorca Rady pre národnú bezpečnosť Jonathan Malaya. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Čína podľa Malayu tento mesiac vyslala "monštruózne" plavidlo pobrežnej stráže, čo podľa neho dokazuje "rastúcu agresiu" Pekingu na spornej vodnej ceste.



"Dostáva sa bližšie k filipínskemu pobrežiu, a to je alarmujúce," povedal Malaya. Čínske lode sa v tomto roku približujú k Filipínam a posledné pohyby sú podľa neho "zastrašovacou taktikou" s cieľom odradiť Filipíncov od lovu rýb. "Takéto zastrašovacie taktiky nechceme a nebudeme podporovať našim ústupom. Nezaváhame ani sa nezľakneme zastrašovania," uviedol hovorca Rady pre národnú bezpečnosť.



Spomínaná 165 metrov dlhá loď sa naposledy nachádzala 143 kilometrov západne od ostrova Capones vo filipínskej provincii Zambales, píše AFP. Podľa hovorcu filipínskej pobrežnej stráže táto loď nevykonáva "agresívne akcie avšak už len jej samotná prítomnosť je znepokojujúca".



Filipínska pobrežná stráž vyslala dve plavidlá, aby tak prinútila čínsku loď "posunúť sa ďalej od pobrežia Zambales".



Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí tvrdí, že hliadkovania pobrežnej stráže sú "v súlade so zákonom". Filipíny vyzval, aby "zastavili akékoľvek porušovanie, provokácie a vyvolávanie napätia a zastavili všetky akcie, ktoré podkopávajú mier a pokoj v Juhočínskom mori a komplikujú situáciu".



Peking si nárokuje takmer celé Juhočínske more vrátane častí, ktoré označujú za vlastné Filipíny, Brunej, Malajzia, Taiwan či Vietnam. Medzinárodný arbitrážny súd už v roku 2016 odmietol nároky Pekingu na takmer celú obchodnú cestu v Juhočínskom mori. Čína sa však nezúčastnila na súdnom pojednávaní a jeho verdikt neakceptuje.