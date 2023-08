Film Barbie zarobil ako prvý film režírovaný ženou už vyše miliardu

Los Angeles 7. augusta (TASR) - Film Barbie spoločnosti Warner Bros dominoval už tretí víkend v poradí kinám v Severnej Amerike a jeho celosvetové zisky presiahli jednu miliardu dolárov. Ide o prvý film, ktorý natočila samotne žena režisérka, ktorému sa to podarilo, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Film režisérky Greta Gerwigovej v hlavnej úlohe s austrálskou herečkou Margot Robbiovou zarobil počas uplynulého víkendu v USA a Kanade 53 miliónov dolárov. Od svojho uvedenia do kín 21. júla celkovo zarobil v amerických kinách už 459 miliónov dolárov a ďalších 572,1 miliónov dolárov v zámorí. Celosvetovo tak jeho zisky dosiahli už 1,03 miliarda dolárov, vyplýva z odhadov spoločnosti Exhibitor Relations a analytikov zo spoločnosti Comscore.



Snímka sa stala kultúrnym fenoménom súčasnej doby, píše AFP. Dosiahla míľnik jednej miliardy dolárov a podarilo sa je to rýchlejšie než akémukoľvek inému filmu v 100-ročnej histórii produkčnej spoločnosti Warner Bros - vrátane tých, ktoré režírovali muži.



"Ako šéfovia distribúcie nie sme často v nemom úžase z toho, ako si film vedie, no Barbilion úplne prekonal aj naše najoptimistickejšie predpovede," uviedli v spoločnom vyhlásení riaditeľ domácej distribúcie spoločnosti Warner Bros Jeff Goldstein a riaditeľ medzinárodnej distribúcie Andrew Cripps.



Viac penazí ako Barbie tento rok zatiaľ zarobil len film Super Mario Bros. vo filme, ktorý bol do kín uvedený v máji a jeho zisky celosvetovo zatiaľ dosiahli 1,357 miliardy dolárov.



Autormi scenáru filmu Barbie sú Gerwigová, ktorá získala aj niekoľko nominácii na Oscara, a jej partner Noah Baumbach. Snímka sleduje príbeh Barbie, ktorá opustí svoj fantazijný ružový svet, do ktorého preniknú problémy zo skutočného sveta. To všetko je zachytené prostredníctvom komediálneho komentára desaťročia pretrvávajúceho kultúrneho významu týchto bábik, píše AFP.



Okrem Margot Robbiovej v úlohe Barbie sa vo filme predstavil i kanadský herec Ryan Gosling v úlohe jej partnera Kena. Vo vedľajší úlohách vystúpil aj americký herec Will Ferrell či herečka America Ferrerová. Soundtrack zahŕňa aj nové piesne britskej speváčky menom Dua Lipa, či americkej speváčky Lizzo a raperky Nicki Minaj, ktoré sa v súčasnosti umiestňuje na popredných priečkach hitparád.