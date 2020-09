Britský herec Hugh Grant má 60 rokov

Londýn/Bratislava 8. septembra (TASR) – Britský herec Hugh Grant patril dlhé roky k najznámejším starým mládencom. Plachý chlapčenský úsmev a modré oči z neho robili idol mnohých žien. V rebríčku o najvysnívanejšieho manžela sa umiestnil na druhom mieste. V posledných mesiacoch sa dostával na stránky novín a časopisov ako tvrdý odporca brexitu a ako kritik premiéra Borisa Johnsona. Zvažoval aj vstup do politiky, avšak ako sám priznal, mal by problém s dodržiavaním pravidiel, ktorými sú politické strany zviazané. V stredu 9. septembra sa britský herec Hugh Grant dožíva 60 rokov.



Hugh Grant, celým menom Hugh John Mungo Grant, sa narodil 9. septembra 1960 v Londýne ako syn učiteľky a predavača kobercov. Po štúdiu angličtiny na prestížnej Oxfordskej univerzite začal postgraduálne študovať dejiny umenia, pred ziskom titulu však uprednostnil hereckú kariéru.



Po filmovom debute s názvom Privileged (1982) sa objavil v niekoľkých menších rolách a v televíznych seriáloch, výraznejšie na seba upozornil v dráme Maurice (1987). Nesporné herecké kvality však naplno predviedol v psychologickom filme Romana Polanského s názvom Bitter Moon (Horký mesiac, 1992). O rok neskôr zažiaril po boku Anthonyho Hopkinsa a Emmy Thompsonovej v komornom príbehu o nenaplnenej láske The Remains of the Day (Súmrak dňa, 1993).



Prelomovým filmom Hugha Granta sa stala čierna romantická komédia Four Weddings and a Funeral (Štyri svadby a jeden pohreb, 1994). V celosvetovo úspešnom filmovom hite stvárnil nesmelého a nerozhodného, avšak neodolateľného starého mládenca a za svoj výkon získal Zlatý glóbus, Cenu BAFTA i medzinárodnú popularitu.



Nasledovala okúzľujúca historická snímka na motívy svetoznámeho románu Jane Austenovej Sense and Sensibility (Rozum a cit, 1995) a láskyplné komédie - Nine Months (Dvaja v tom, 1995) a divácky mimoriadne úspešná snímka Notting Hill (1999). V príbehu pomenovanom podľa malebnej londýnskej štvrte zažiaril Hugh Grant po boku americkej hviezdy Julie Robertsovej.



Definitívnemu zaškatuľkovaniu filmového romantického hrdinu sa Grant vyhol, keď prijal úlohu atraktívneho, no prelietavého a drzého Daniel Cleavera v ďalšej nemenej populárnej snímke Bridget Jones's Diary (Denník Bridget Jonesovej, 2001). Roztomilú a trapasy priťahujúcu Bridget zvádzal i v pokračovaní Bridget Jones: The Edge of Reason (Bridget Jonesová: S rozumom v koncoch, 2004).



Druhú nomináciu na Zlatý glóbus si herec vyslúžil za stvárnenie bohatého playboya Willa v komédii About a Boy (Ako na vec, 2002).



V roku 2003 stvárnil Hugh Grant postavu britského premiéra v britsko-francúzskej komédii Love Actually (Láska nebeská). Richard Curtis, scenárista predošlých Grantových filmov Notting Hill či Denník Bridget Jonesovej, je pod touto snímkou podpísaný aj ako režisér.



V roku 2015 hral Hugh Grant v akčnej snímke The Man from U.N.C.L.E. (Krycie meno U.N.C.L.E., 2015). O rok neskôr sa objavil vo filme Florence Foster Jenkins (Božská Florence) ako manažér hlavnej hrdinky v podaní Meryl Streepovej. V roku 2017 si zahral v rodinnej rozprávke Paddington 2 a jeho zatiaľ poslednou snímkou je komédia Gentlemani z roku 2019.



Grantovou dlhoročnou priateľkou bola slávna modelka a herečka Elizabeth Hurleyová. Dnes je herec otcom piatich detí, ktoré má s bývalou partnerkou Tinglan Hongovou a švédskou televíznou producentkou Annou Eberteinovou. Žije v Londýne, kde vlastní niekoľko domov.