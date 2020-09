Britský oscarový herec Colin Firth má 60 rokov

Grayshott/Bratislava 10. septembra (TASR) - Výzor uhladeného britského džentlmena potvrdil herec Colin Firth vo viacerých filmoch. Stvárnil nielen nesmelého a uhladeného Marka Darcyho v komédii Denník Bridget Jonesovej, ale aj britského kráľa Juraja VI. vo filme Kráľova reč. Colin Firth, držiteľ Oscara, Zlatého glóbusu či ceny BAFTA, bude mať vo štvrtok 10. septembra 60 rokov.



Colin Firth sa narodil 10. septembra 1960 v Grayshott v grófstve Hampshire. Vyrastal v rodine učiteľov, ktorým sa okrem prvorodeného budúceho herca, narodili aj dcéra Kate a syn Jonathan. Rodina bola silne náboženský založená, jeho starí rodičia z matkinej strany pracovali ako kresťanskí misionári a dedko z otcovej strany bol anglikánsky kňaz.



Prvé roky života strávil Colin Firth v Nigérii, kde jeho otec ako vysokoškolský profesor histórie prednášal na univerzite a pracoval pre nigérijskú vládu. V roku 1971 sa rodina presťahovala do Spojených štátov amerických (USA) a usadila v meste St. Louis.



Po návrate do Anglicka navštevoval štátnu strednú školu, v ktorej bol pre svoj uhladenejší spôsob vystupovania a vyjadrovania spočiatku šikanovaný. Aby sa priblížil spolužiakom pochádzajúcim prevažne z robotníckych rodín, začal používať ich dialekt a prejavoval podobne ako oni, nezáujem o štúdium.



Pre dráhu herca sa rozhodol ešte počas štúdia na strednej škole. V 18-tich rokoch začal študovať na londýnskej hereckej škole Drama Centre London, kde sa zoznámil s vplyvnými dramatickými umelcami, čo mu otvorilo dvere na viaceré londýnske divadelné scény.



Filmovú hereckú kariéru odštartoval v roku 1984 úlohou Tommyho Judda, študenta prestížnej chlapčenskej internátnej školy vo filme Another Country (Iná krajina, r. Marek Kanievska).



O päť rokov neskôr Firtha obsadil do hlavnej úlohy český režisér Miloš Forman v historicko-romantickej dráme Valmont, ktorá bola filmovou adaptáciou románu Choderlosa de Laclosa Nebezpečné známosti (1782). Úlohou šľachtica a záletníka Valmonta sa dostal do širokého povedomia režisérov či producentov.



Hlavnú postavu stvárnil v seriálovom prevedení rovnomenného románu Jane Austenovej Pýcha a predsudok (Pride and Prejudice, 1995). Účinkoval aj vo viacerými oscarmi ocenenom filme režiséra Anthonyho Minghella Anglický pacient (The English Patient, 1996). Povýšeneckého a arogantného lorda Wessexa presvedčivo zahral v úspešnom filme Shakespeare in Love (Zamilovaný Shakespeare, 1998) režiséra Johna Maddena.



Celosvetovú popularitu mu prinieslo účinkovanie vo komédii Denník Bridget Jonesovej (Bridget Jones's Diary, 2001). V úlohe nesmelého právnika s dobrými spôsobmi Marka Darcyho, jedného z partnerov Bridget Jonesovej (Renée Zellwegerová) si získal množstvo fanúšičiek a nomináciu na Cenu BAFTA. Úspešná komédia mala aj pokračovania Bridget Jonesová - S rozumom v koncoch (Bridget Jones: The Edge of Reason, 2004) a Dieťa Bridget Jonesovej (Bridget Jones's Baby, 2016).



V roku 2003 stvárnil jednu z postáv, spisovateľa, ktorý sa zamiluje do mladej Portugalky, v divácky obľúbenom filme odohrávajúcom sa v predvianočnom období Láska nebeská (Love Actually, r. Richard Curtis). Diváci ho mohli vidieť v muzikáli s pesničkami skupiny ABBA Mamma Mia! (2008, Phyllida Lloydová), životom sklamaného profesora Georgea Falconera presvedčivo zahral vo filme režiséra Toma Forda Single Man (2009).



Z tieňa postáv typu Marca Darcyho sa Firth vymanil účinkovaním vo filme Kráľova reč (The King's Speech, 2010) režiséra Toma Hoopera. V snímke stvárnil britského kráľa Juraja VI., ktorý trpí rečovou chybou. S vážnym problémom pre britského panovníka, ktorý na trón nastúpil v neľahkých časoch pred druhou svetovou vojnou, mu pomôže svojský austrálsky logopéd v podaní Geoffreyho Rusha. Za postavu kráľa Juraja VI. dostal Firth sošku Oscara, Zlatý glóbus a aj cenu BAFTA. V 2011 mu súčasná britská kráľovná Alžbeta II., dcéra Juraja VI. udelila Rád britského impéria.



Nesporný talent predviedol Firth aj v dráme Koľaje osudu (The Railway Man, 2013) režiséra Jonathana Teplitzkého. V snímke hral bývalého britského dôstojníka Erica Lomaxa, ktorý sa vyrovnáva s desivými zážitkami z japonského zajatia počas druhej svetovej vojny.



Firtha ako predstaviteľa hlavnej postavy si do filmu Kúzlo mesačného svitu (Magic in the Moonlight, 2014) vybral aj legendárny režisér Woody Allen.



Talent nielen pre komediálnosť, ale aj pre akčné scény predviedol Firth v dobrodružných filmoch Kingsman: Tajná služba (Kingsman: The Secret Service, 2014) a Kingsman: Zlatý kruh (Kingsman: The Golden Circle, 2017). V roku 2019 účinkoval vo vojnovej dráme oscarového režiséra Sama Mendesa s názvom 1917.



Herec s džentlmenským vystupovaním bol dvakrát ženatý a má dve deti. Koncom roku 2019 prebehla médiami správa, že sa Colin Firth po 22 rokoch rozviedol s druhou manželkou Taliankou Liviou Giuggiolovou.