Pred 130 rokmi sa narodil Stan Laurel z dvojice Laurel a Hardy

New York/Bratislava 16. júna (TASR) – Jeden chudý, druhý tučný. Jeden roztržitý a popletený, druhý rozhodný a dôrazný. Na takýchto klasických kontrastoch stála komická dvojica Laurel a Hardy. Podľa všetkého bola prvou na svete a založila tradíciu komických dvojíc. Stan Laurel a Oliver Hardy spoločne vystupovali od roku 1927 a zapísali sa zlatými písmenami do éry nemej grotesky aj do filmovej histórie.



Britský komik, herec, scenárista a režisér Stan Laurel hral v takmer 200 filmoch. V roku 1961 dostal Čestného Oscara za celoživotné dielo. V utorok 16. júna uplynie 130 rokov od narodenia umelca.



Stan Laurel sa narodil ako Arthur Stanley Jefferson 16. júna 1890 v Ulverstone, v južnom Anglicku. Mal štyroch súrodencov a jeho rodičia sa venovali divadlu, čo nepochybne prispelo k tomu, že mal aj Stan od detstva vzťah k hereckému umeniu.



Prvé profesionálne predstavenia na javisku odohral v Britannia Panopticon v Glasgowe, keď mal 16 rokov. V roku 1910 sa pripojil k hereckej spoločnosti Freda Karnoa, v ktorej pôsobil Charlie Chaplin a ktorá okrem Anglicka pôsobila aj v USA. Po odchode Chaplina na sólovú dráhu sa skupina rozpadla a Stan Laurel sa usadil v USA ako kabaretný umelec. Postupne si získal meno v sólových vystúpeniach a v prvých krátkych nemých filmoch. Svoje pôvodné meno si v tom čase zmenil na umelecké Stan Laurel.



V rokoch 1916 až 1918 spolupracoval s Alicou a Baldwinom Cookovcami, s ktorými ho spájalo priateľstvo. Keď v roku 1917 nakrútil krátku grotesku Orechy v máji (Nuts in May), presvedčil o svojich kvalitách na striebornom plátne a ostal mu verný. V roku 1918 sa tiež prvý raz stretol Oliverem Hardym, keď si zahrali v nemom filme Šťastný pes (The Lucky Dog).



V roku 1926 podpísal Stan Laurel zmluvu so spoločnosťou Hal Roach Studio s pôvodným zámerom pracovať pre ňu ako scenárista a režisér. Pre Olivera Hardyho pripravoval grotesku Ženu za každú cenu (Get'em Young). Hardy však utrpel popáleniny pri pečení jahňacieho mäsa. Pred kameru sa postavil Stan - a už pred ňou ostal.



V rokoch 1927-1928 vznikla celá séria filmov s názvom Komédie Laurela a Hardyho. Bol to začiatok obdobia slávnej hereckej dvojice - Laurel a Hardy. Už groteska Šľahačková revolúcia z tohto obdobia sa stala klasikou komediálneho žánru. V roku 1931 si trúfli na dlhší takmer hodinový film Laurel a Hardy za mrežami (Pardon Us).



Hoci začali nakrúcať aj čoraz viac snímok väčšieho formátu, až do roku 1935 ostali verní aj groteskám. Ich najväčším spoločným úspechom bola groteska Sťahujeme Klavír (The Music Box) z roku 1932 – priniesla dvojici Oscara za najlepší krátkometrážny film.



Ešte v roku 1939 nakrútili úspešný film Laurel a Hardy v cudzineckej légii (The Flying Deuces) a v roku 1940 Laurel a Hardy študujú (A Champ at Oxford) a Laurel a Hardy na mori (Saps at Sea).



V roku 1951 nakrútili celovečerný film Laurel a Hardy zdedili ostrov (Atoll K) a pripravovali projekt pre televíziu. V tom čase im však prácu komplikovali zdravotné problémy. Stan Laurel ochorel na cukrovku, neskôr ho postihla mozgová príhoda.



Oliver Hardy utrpel v roku 1954 ťažký srdcový infarkt. Napokon po mozgovej mŕtvici, ktorú dostal 15. septembra 1956, nebol schopný hovoriť ani sa pohybovať a 7. augusta 1957 zomrel. Stan niesol smrť svojho priateľa veľmi ťažko a nebol schopný sa zúčastniť ani na jeho pohrebe. Ako však povedal: "Drobček by rozumel." (Babe would understand – Drobček, teda Babe, bola Hardyho prezývka.)



V roku 1962 získal Stan Laurel Oscara za celoživotné dielo. Zomrel na následky infarktu 23. februára 1965. Nikdy sa nevyhýbal kontaktu s fanúšikmi a jeho telefónne číslo bolo zverejnené v telefónnom zozname.



Je zaujímavé, dvojicu Laurel a Hardy volali v rôznych krajinách rozličnými názvami: V Nemecku napríklad Dick und Doof či v Poľsku Flip a Flap. Ich humor vrátane divokých naháňačiek a súbojov so šľahačkovými tortami však rozosmieva dodnes divákov na celom svete.