Fanúšikovia komédií sa môžu tešiť na nový film R. Havlíka

Bratislava 25. apríla (TASR) - Rozhodli sme sa, že privedieme vesmír do Česka. Týmito slovami avizoval koncom marca na sociálnej sieti svoj nový celovečerný film český režisér a scenárista Rudolf Havlík (Ostrov, Po čom muži túžia, Bábovky, Rozprávky pre Emu). V týchto dňoch nakrúca novú komédiu s názvom Franta mimozemšťan.



Komediálnosť filmu naznačuje podtitul: "U nás v Čechách sa so žiadnym ufónom mazať nebudeme". Na nakrúcaní filmu sa stretnú známe herecké tváre Tereza Ramba, Jakub Prachař, Filip Březina, Erika Stárková, Vasil Fridrich, Jiří Langmajer, Petr Vančura, Kateřina Marie Fialová, Leoš Noha, Pavel Kikinčuk, Petra Hřebíčková, Jan Teplý a Oldřich Navrátil.



Dej filmu sa odohráva v malej moravskej dedinke, ktorej pokojný život rozbúria čudesné úkazy. Zdá sa, že sa na poli za obcou odohralo niečo tajomné. Miestny amatérsky astronóm je presvedčený, že návšteva z kozmu je tu, len mu to nikto neverí. Starostu zaujímajú dotácie a tamojšia policajtka pátra po ukradnutej cisterne. Sused Franta sa však zrazu správa čudne, ako by ho niekto vymenil. Celá dedina tvrdí, že bol vždy trochu z inej planéty, ale nové správanie je priveľa už aj na Frantovu ženu Boženu. Hlavnú postavu zveril Havlík Prachařovi, jeho manželku hrá Ramba.



"Sme v Houňoviciach s Jakubom Prachařom a Terezkou Rambou, ktorá včera v noci, keď sa stretla s mimozemšťanom, prehlásila, že zrejme nedotočí, pretože sa nedokáže udržať a musí sa stále smiať. Máme s tým dosť problém, pretože musíme stále opakovať a strašne to zdržuje," informoval svojich fanúšikov pred pár dňami na sociálnej sieti Havlík, ktorého predchádzajúci film sa v Česku teší veľkej diváckej návštevnosti. Snímka Ostrov s Janou Plodkovou a Jiřim Langmajerom v hlavných úlohách už videlo vyše 303.000 divákov.



Film František mimozemšťan má prísť do kín v roku 2024.