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Film Reagan bude obsahovať aj scénu s frázou Make America Great Again
Nová verzia filmu je dlhšia o 10 minút a do kín by sa pri príležitosti osláv 250. výročia vzniku Spojených štátov mala dostať 25. septembra.
Autor TASR
Washington 5. júla (TASR) - Film „Reagan“ bude v obnovenej premiére obsahovať aj scénu s frázou „Make America Great Again“ (Urobíme Ameriku opäť veľkou), ktorú režisér Sean McNamara vynechal kvôli premiére vo volebnom roku 2024. TASR o tom píše podľa webu televízie Fox News.
Nová verzia filmu je dlhšia o 10 minút a do kín by sa pri príležitosti osláv 250. výročia vzniku Spojených štátov mala dostať 25. septembra. Predpremiéru mala v sobotu 4. júla vo viac ako desiatich mestách pre obmedzené publikum.
Pôvodne vo filme chýbala scéna, v ktorej má Ronald Reagan v podaní herca Dennisa Quaida prejav na konferencii odborového zväzu pracujúcich v stavebníctve AFL-CIO.
„Vy a vaši predkovia ste pomohli vybudovať tento národ,“ povedal vtedy Reagan. „Teraz nám ho pomôžte znovu vybudovať. A spoločne opäť urobíme Ameriku veľkou,“ dodal.
V tom istom prejave tiež povedal: „Prvou povinnosťou vlády je chrániť ľudí, nie riadiť ich životy.“
Reagonovu predvolebnú frázu „Make America Great Again“ si v roku 2016 privlastnil Donald Trump a v rámci dnešnej Republikánskej strany sa stala pomenovaním pre izolacionistické hnutie MAGA.
„Uprostred kontroverzného volebného obdobia, keď sme film uvádzali, sme sa rozhodli vynechať moment, ktorý by sa mohol zameniť za predvolebnú kampaň,“ vysvetlil režisér pre Fox News Digital.
„Reagan v roku 1980 frázu povedal aj v prejave tesne predtým, ako na neho strieľali,“ dodal Sean McNamara.
Ronald Reagan bol na rozdiel od súčasnej americkej vlády proti obchodným bariéram, podporoval medzinárodný obchod, posilňoval NATO, Sovietsky zväz označil za „ríšu zla“ a v roku 1986 zákonom umožnil legalizáciu pobytu pre približne tri milióny nelegálnych prisťahovalcov.
Film „Reagan“ doteraz zarobil 25 miliónov dolárov a drží rekord v najväčšom rozdiele medzi zlými recenziami od profesionálov a päťhviezdičkovým hodnotením od divákov. Na webe Rotten Tomatoes má 17 percent od profesionálnych recenzentov a 98 percent od divákov.
Nová verzia filmu je dlhšia o 10 minút a do kín by sa pri príležitosti osláv 250. výročia vzniku Spojených štátov mala dostať 25. septembra. Predpremiéru mala v sobotu 4. júla vo viac ako desiatich mestách pre obmedzené publikum.
Pôvodne vo filme chýbala scéna, v ktorej má Ronald Reagan v podaní herca Dennisa Quaida prejav na konferencii odborového zväzu pracujúcich v stavebníctve AFL-CIO.
„Vy a vaši predkovia ste pomohli vybudovať tento národ,“ povedal vtedy Reagan. „Teraz nám ho pomôžte znovu vybudovať. A spoločne opäť urobíme Ameriku veľkou,“ dodal.
V tom istom prejave tiež povedal: „Prvou povinnosťou vlády je chrániť ľudí, nie riadiť ich životy.“
Reagonovu predvolebnú frázu „Make America Great Again“ si v roku 2016 privlastnil Donald Trump a v rámci dnešnej Republikánskej strany sa stala pomenovaním pre izolacionistické hnutie MAGA.
„Uprostred kontroverzného volebného obdobia, keď sme film uvádzali, sme sa rozhodli vynechať moment, ktorý by sa mohol zameniť za predvolebnú kampaň,“ vysvetlil režisér pre Fox News Digital.
„Reagan v roku 1980 frázu povedal aj v prejave tesne predtým, ako na neho strieľali,“ dodal Sean McNamara.
Ronald Reagan bol na rozdiel od súčasnej americkej vlády proti obchodným bariéram, podporoval medzinárodný obchod, posilňoval NATO, Sovietsky zväz označil za „ríšu zla“ a v roku 1986 zákonom umožnil legalizáciu pobytu pre približne tri milióny nelegálnych prisťahovalcov.
Film „Reagan“ doteraz zarobil 25 miliónov dolárov a drží rekord v najväčšom rozdiele medzi zlými recenziami od profesionálov a päťhviezdičkovým hodnotením od divákov. Na webe Rotten Tomatoes má 17 percent od profesionálnych recenzentov a 98 percent od divákov.