Sean Connery, najobľúbenejší predstaviteľ Jamesa Bonda, má 90 rokov

Edinburgh/Bratislava 25. augusta (TASR) – Ako prvý filmový a fanúšikmi najobľúbenejší agent 007 James Bond, ale tiež ako františkánsky mních - detektív - William z Baskervillu či nepodplatiteľný policajt Jim Malone, aj tak sa do filmovej histórie zapísal Sean Connery. Legendárny britský herec so škótskymi koreňmi, držiteľ Oscara a Zlatého glóbusu, bude mať v utorok 25. augusta 90 rokov.



Sean Connery, celým menom Thomas Sean Connery, sa narodil 25. augusta 1930 v škótskom Edinburgu v Spojenom kráľovstve. Vyrastal v skromných podmienkach, v rodine robotníka a upratovačky. Detskú postieľku mu rodičia údajne urobili z dolnej zásuvky šatníka. Aby prispel do rodinného rozpočtu, roznášal mlieko a neskôr pracoval ako pomocný robotník na stavbách. Školskú dochádzku ukončil v 13 rokoch a ako 15-ročný vstúpil do radov námorníctva Spojeného kráľovstva.



Po odchode z námorníctva, pre dlhotrvajúce zdravotné problémy, sa venoval kulturistike a fitnesu. Vďaka tejto záľube si vypestoval atletickú postavu, čo mu prinieslo aj prácu v reklame. Predvádzal plavky, ale pôsobil aj ako model v umeleckých školách.



V roku 1950 sa umiestnil na treťom mieste v kulturistickej súťaži Mr. Universe v Londýne. Dostal aj prvé herecké ponuky, začal sa objavovať v malých úlohách v londýnskych divadlách. Mihol sa tiež vo filmoch Let's Make Up (1955), The Escapers Club (1956), Blood Money (1957) a na štvrťhodinku upútal na seba pozornosť v snímke Another Time, Another Place z roku 1958.



Zlom v hereckej kariére Seana Conneryho nastal v roku 1962, keď stvárnil tajného agenta 007 Jej veličenstva Jamesa Bonda v historicky prvej bondovke Doktor No. K úlohe agenta 007, ktorá z neho spravila filmovú hviezdu, sa však nedostal jednoducho. Spočiatku nepresvedčil ani autora literárnej predlohy Jamesa Bonda Iana Fleminga, ktorý si agenta predstavoval úplne inak.



Šancu mu však dali producent a tiež režisér Terence Young. Connery sa príležitosti chopil s nasadením a stal sa z neho fanúšikmi bondoviek najuznávanejší agent 007. Slávneho agenta stvárnil aj v ďalších dnes už kultových pokračovaniach ako From Russia with Love (Srdečné pozdravy z Ruska, 1963), Goldfinger (1964), Thunderball (1965) alebo You Only Live Twice (Žiješ len dvakrát, 1967).



Po štvorročnej prestávke nakrútil ešte Diamonds Are Forever (Diamanty sú večné, 1971). Po tejto bondovke povedal, že s agentom 007 navždy končí. Ale v roku 1983 ho ešte raz prehovorili a postavu agenta stvárnil v snímke Never Say Never Again (Nikdy nehovor nikdy, 1983).



Bondovky neboli jediné filmy, v ktorých predviedol svoj talent. Hlavné postavy stvárnil napríklad v snímkach The Man Who Would Be King (Muž, ktorý chcel byť kráľom, 1975), The First Great Train Robbery (Prvá veľká vlaková lúpež, 1978).



Z tieňa agenta 007 sa vymanil aj postavou františkánskeho mnícha – detektíva – Williama z Baskervillu z taliansko-francúzskeho filmu Il nome della rosa (Meno ruže, 1986). Pod rovnomenné filmové spracovanie slávneho románu Umberta Eca sa podpísal francúzsky režisér Jean-Jacques Annaud.



V roku 1987 stvárnil Connery policajta Jima Maloneho vo filme The Untouchables (Nepodplatiteľní, 1987). Za vedľajšiu úlohu nekompromisného policajta získal Oscara a Zlatý glóbus.



Filmových fanúšikov zaujal aj vo filmoch ako napríklad Highlander (1986), Indiana Jones and the Last Crusade (Indiana Jones a Posledná krížová výprava, 1989), Medicine Man (Šaman, 1991), Robin Hood: Prince of Thieves (Robin Hood – Kráľ zbojníkov, 1991), First Knight (Prvý rytier, 1995), The Rock (Skala, 1996), Playing by Heart (Podoby lásky, 1998) alebo The League of Extraordinary Gentlemen (Liga výnimočných, 2003).



Britská kráľovná Alžbeta II. udelila v roku 2000 úspešnému hercovi rytiersky titul. Connery je tiež držiteľom Ceny Cecila B. DeMilla za celoživotné dielo (1996) a v roku 2005 ho Európska filmová akadémia ovenčila cenou za celoživotnú kariéru.



Úspechy zožal tiež na inom poli, v roku 1999 bol podľa ankety britského ženského časopisu New Woman vyhlásený za najsexi muža storočia. Vtedy šesťdesiatosemročný Connery porazil aj takých rivalov, akými boli Harrison Ford, Mel Gibson či Brad Pitt.



Britským dôchodcom s najväčším sexepílom sa Sir Sean Connery opäť stal s veľkým náskokom v celoštátnej ankete v roku 2006.



Podľa reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky nemeckého programového magazínu TV Guide z roku 2008 je Connery najlepším predstaviteľom agenta 007 Jej Veličenstva Jamesa Bonda všetkých čias.