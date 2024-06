Filmový svet smúti: Vo veku 88 rokov zomrel Donald Sutherland

Profil herca Donalda Sutherlanda



Donald Sutherland sa narodil 17. júla 1935 v meste Saint John v kanadskej provincii New Brunswick. Štúdium inžinierstva na univerzite v Toronte zavŕšil dvojitým vyznamenaním. Pred kariérou inžiniera však uprednostnil hereckú dráhu. Ako 23-ročný sa presťahoval do Británie, kde vyštudoval prestížnu Londýnsku akadémiu múzických umení (The London Academy of Music and Dramatic Art).



Prvé herecké skúsenosti zbieral od roku 1963 v britských filmoch. Zlomovými momentami v jeho hereckej kariére boli vojnové snímky Tucet špinavcov (1967), MASH (1970) a Kellyho hrdinovia (1970). Nasledovala hlavná úloha v kriminálke Klute (1971), kde Sutherlandovi sekundovala Jane Fondová.



V 70. rokoch 20. storočia sa kanadský herec definitívne zaradil medzi hollywoodsku hereckú elitu. Zažiaril v temnom trileri Teraz sa nepozeraj (1973), v dráme Deň kobyliek (1975) alebo v sci-fi Invasion of the Body Snatchers (Invázia zlodejov tiel, 1978). V tom období stvárnil tiež hlavnú postavu v kritikmi chválenej životopisnej snímke Casanova Federica Felliniho (1976).



Zlatý glóbus (1996) i cenu Emmy (1995) mu vyniesol televízny film Citizen X (Občan X, 1995). Druhý Zlatý glóbus (2003) získal za výkon v politickej dráme Path to War (Cesta do vojny, 2002).



Jeho bohatú filmografiu tvorili aj komerčne úspešné snímky Lúpež po taliansky (2003), Návrat do Cold Mountain (2003), Pýcha a predsudok (2005), Obchodník so smrťou (2005), Šéfovia na zabitie (2011), Najvyššia ponuka (2013) či Measure of a Man (Dôkaz muža, 2018).



Mladším filmovým fanúšikom bol Sutherland známy najmä z filmových spracovaní knižnej trilógie Hry o život (The Hunger Games). V štyroch pokračovaniach (2012, 2013, 2014, 2015) o odvekom zápase dobra proti zlu stvárnil diktátorského prezidenta Snowa.



V roku 2017 dostal čestnú Cenu Akadémie filmových umení a vied (čestného Oscara) za celoživotnú prácu pred filmovými a televíznymi kamerami. Ďalšia cena za celoživotné dielo mu pribudla v roku 2019 na Filmovom festivale v San Sebastiane.



Ešte v tom istom roku mohli diváci vidieť Donalda Sutherlanda v úlohe sudcu v kanadskej dráme American Hangman. Stihol si tiež zahrať v sci-fi filme Ad Astra a v snímkach The Burnt Orange Heresy a Oheň 2.



Donald Sutherland bol dvakrát ženatý, mal jednu dcéru a troch synov. Jedným z nich je herec Kiefer Sutherland narodený 21. decembra 1966 v Londýne.



New York 20. júna (TASR) - Vo veku 88 rokov zomrel vo štvrtok kanadský filmový a televízny herec Donald Sutherland, ktorého kariéra trvala sedem desaťročí. Smrť svojho otca potvrdil jeho syn, herec Kiefer Sutherland, informuje TASR podľa tlačovej agentúry AP.uviedol Kiefer Sutherland na sieti X.Donald Sutherland sa preslávil vo filmoch ako Tucet špinavcov (1967), MASH (1970), Kellyho hrdinovia (1970), Klute (1971), Teraz sa nepozeraj (1973), Orol pristál (1976), Študentský zverinec (1978), Obyčajní ľudia (1980), Revolúcia (1985), Biele obdobie sucha (1989), JFK (1991) či Pýcha a predsudok (2005).Bol držiteľom cien Emmy, Zlatý glóbus, ako aj čestného Oscara za celoživotnú tvorbu z roku 2017.Predtým, ako Sutherland prešiel na dlhú kariéru uznávaného charakterového herca, stelesňoval nepredvídateľnú, protištátnu kinematografiu 70. rokov.Sutherlandovi sa dostalo rôznych pôct vrátane uvedenia na Kanadský chodník slávy v roku 2000 a na Hollywoodsky chodník slávy v roku 2011. Kanadská pošta v októbri 2023 vydala na jeho počesť známku, ktorá pripomína jeho kariéru ako jedného z najuznávanejších a najvšestrannejších kanadských hercov.