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Film zachytávajúci novinárov v Gaze ocenili na filmovom festivale
Film je zostavený z materiálov natočených tímom priamo na mieste, ako aj z rozhovorov uskutočnených po jeho odchode.
Autor TASR
Montreal 15. novembra (TASR) - Francúzsky dokumentárny film „Inside Gaza“, ktorý zachytáva prácu novinárov tlačovej agentúry AFP po útoku palestínskych extrémistov na Izrael zo 7. októbra 2023, získal v sobotu na filmovom festivale Cinemania v kanadskom Montreale cenu za najlepší dokumentárny film, informuje TASR.
Snímka režisérky Hélène Lam Trongovej má 72 minút a zachytáva každodenný život štyroch novinárov agentúry AFP, ktorí podávajú svedectvo o náročných podmienkach spravodajstva z vojnou zničeného územia, ktoré je pre zahraničné médiá z veľkej časti uzavreté. Film je zostavený z materiálov natočených tímom priamo na mieste, ako aj z rozhovorov uskutočnených po jeho odchode.
Pri útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023 zahynulo viac vyše 1200 ľudí, z ktorých drvivú väčšinu tvorili civilisti. Ozbrojenci zároveň do Pásma Gazy odvliekli vyše 200 rukojemníkov. Izrael následne spustil masívnu vojenskú ofenzívu, pri ktorej zrovnal so zemou rozsiahle oblasti Pásma Gazy.
Podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva riadeného Hamasom, údaje ktorého však považuje OSN za spoľahlivé, si tieto útoky vyžiadali približne 73.000 obetí na životoch.
Cenu v Montreale prevzal šéf kancelárie AFP v Gaze a jeden zo štyroch protagonistov filmu Adel Zaanoun, ktorý okrem iného vyzval ľudí na celom svete, aby „naďalej podporovali novinárov nielen v Gaze, ale všade inde v záujme slobody médií“.
Snímka už získala viacero medzinárodných ocenení a spĺňa podmienky na zaradenie do súťaže o prestížne filmové ceny Oscar, dodáva AFP.
Snímka režisérky Hélène Lam Trongovej má 72 minút a zachytáva každodenný život štyroch novinárov agentúry AFP, ktorí podávajú svedectvo o náročných podmienkach spravodajstva z vojnou zničeného územia, ktoré je pre zahraničné médiá z veľkej časti uzavreté. Film je zostavený z materiálov natočených tímom priamo na mieste, ako aj z rozhovorov uskutočnených po jeho odchode.
Pri útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023 zahynulo viac vyše 1200 ľudí, z ktorých drvivú väčšinu tvorili civilisti. Ozbrojenci zároveň do Pásma Gazy odvliekli vyše 200 rukojemníkov. Izrael následne spustil masívnu vojenskú ofenzívu, pri ktorej zrovnal so zemou rozsiahle oblasti Pásma Gazy.
Podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva riadeného Hamasom, údaje ktorého však považuje OSN za spoľahlivé, si tieto útoky vyžiadali približne 73.000 obetí na životoch.
Cenu v Montreale prevzal šéf kancelárie AFP v Gaze a jeden zo štyroch protagonistov filmu Adel Zaanoun, ktorý okrem iného vyzval ľudí na celom svete, aby „naďalej podporovali novinárov nielen v Gaze, ale všade inde v záujme slobody médií“.
Snímka už získala viacero medzinárodných ocenení a spĺňa podmienky na zaradenie do súťaže o prestížne filmové ceny Oscar, dodáva AFP.