Filmová paródia si pripomína storočnicu od narodenia Leslieho Nielsena
Autor TASR
Regina 11. februára (TASR) - Leslie Nielsen patrí medzi priekopníkov paródií na akčné filmy. Už vo vyššom veku stvárnil populárne komediálne postavy, no predtým predviedol svoj talent aj v dramatickejších úlohách. V stredu 11. februára uplynie storočnica od narodenia kanadsko-amerického herca a majstra absurdných replík s kamennou tvárou.
Spopularizoval sa predovšetkým v sériách filmových paródií Bláznivá strela, v úlohe popleteného policajného poručíka Franka Drebina. Podobne doktorom Rumackom z komédie Pripútajte sa, prosím!, tiež z režisérskej dielne Davida Zuckera. V 70-tych rokoch hosťoval v epizódach kultového krimi-seriálu Columbo, zahral si aj v niekoľkých častiach V uliciach San Francisca.
"Kráľ filmovej paródie" bol výrazne nedoslýchavý a nosil načúvacie prístroje. Preto mal aj cvik, ktorý využíval vo stvárnení postáv. Aj jeho najslávnejšia pôsobila ako nahluchlá. Vtipné situácie boli postavené v mnohom na tom, že hlavný predstaviteľ filmu dobre nepočul, resp. nevnímal okolie.
Leslie William Nielsen sa narodil 11. februára 1926 v meste Regina, v provincii Saskatchewan, avšak vyrastal v dnešnej Tulite, v Severozápadných teritóriách Kanady, 300 kilometrov od Severného polárneho kruhu. Jeho otec, rodený Dán, tam pôsobil ako dôstojník kráľovskej jazdnej polície. Matka bola emigrantka z Walesu, mali troch synov a najstarší Leslieho brat to v politike dotiahol do funkcie námestníka kanadského predsedu vlády a neskôr na dve rôzne ministerské pozície.
Po ukončení strednej školy vstúpil Leslie Nielsen do kráľovského kanadského letectva, kde slúžil ako palubný strelec. Po druhej svetovej vojne pracoval ako hudobný redaktor rozhlasovej stanice v Calgary a študoval na Akadémii rozhlasových umení v Toronte. Kým jeho otec nebol údajne práve príkladný vzor, veľký vplyv na mladíka mal strýko Jean Hersholt, ktorý sa preslávil seriálom Dr. Christian. Dlhé a úspešné rádiové vysielanie sa dočkalo televízneho i filmového spracovania.
Po presťahovaní do New Yorku získal roku 1950 svoje prvé herecké príležitosti, len v roku 1950 to bolo až 46 živých televíznych vystúpení. O dva roky debutoval na Broadwayi a v roku 1956 odišiel do Hollywoodu a prelom na celovečernom plátne sa mu podaril v Zakázanej planéte. Vďaka výkonu v sci-fi snímke so shakespearovskou predlohou mu štúdio Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) ponúklo na podpis dlhodobý kontrakt.
Vysokému a predčasne šedivému Nielsenovi prischli úlohy zloduchov, kovbojov, lekárov a úradníkov. „Hral som veľa vodcov, autoritatívnych typov. Možno to bolo mojím kanadským prízvukom," povedal svojho času samotný herec, ktorý mal potom plodné obdobie, striedajúc filmy a tv-seriály.
V roku 1980 dostal výraznú úlohu vo filme Pripútajte sa, prosím!, paródii na katastrofické filmy. Ako doktor s kamennou tvárou vyslovoval nezmysly, najslávnejšou sa stala replika "Myslím to vážne – a nevolajte ma Shirley.“
Úspech filmu podnietil režisérsko-scenáristický "triumvirát" Jim Abrahams - David Zucker - Jerry Zucker k vytvoreniu komickej postavy podobného typu. Franka Drebina zasadili do policajného prostredia a vytvorili v roku 1982 televízny seriál Police Squad. Hoci skončil po šiestich epizódach, v roku 1988 vznikla jeho filmová verzia pod názvom Bláznivá strela, komerčný vrchol Leslieho Nielsena.
Bláznivé strely sa natočili do roku 1994 tri a herec, ktorý medzitým účinkoval aj v divadelných drámach, v roku 2000 vyhlásil: "Divadlo mi dáva určitú slobodu, ale keby som niečo podobné robil vo filme, verejnosť by sa tomu, som si istý, vo veľkom vyhýbala. Už som sa zapísal do histórie ako muž z Bláznivej strely a vždy si ma budú pamätať ako niekoho, kto rozosmieval ľudí.“
To sa, hoci už v menej výraznej kvalite, darilo Nielsenovi aj ďalej. Odohral hlavné úlohy v ďalších známych komédiách Agent WC-40 (Smrtonosný špión), Pán Magor, Stan Helsing: Šialená jazda, v treťom i štvrtom pokračovaní Scary Movie a v roku 2008 prišla na rad ešte jedna Bláznivá strela, avšak nemala nič spoločné s hrdinom Frankom Drebinom a jeho slávny predstaviteľ hral vedľajšou rolu.
Leslie Nielsen svoj posledný film odohral ako 84-ročný, krátko na to zomrel 28. novembra 2010. Bol štyrikrát ženatý, s Monicou Boyarovou (1950 – 1956), Alisande Ullmanovou (1958 – 1973), Brooks Oliverovou (1981 – 1983) a Barbaree Earlovou (2001 – do smrti). Z druhého manželstva mal dve dcéry.
Nielsen nebol v súkromnom živote ďaleko od svojich postáv z hľadiska pohodového prístupu. Známy vtipkár sa preslávil aj tým, že "strašil" ľudí pomocou prenosného, ručne ovládaného zariadenia s chúlostivými zvukmi. Jeho epitaf na náhrobnom kameni cintorína vo floridskom Fort Lauderdale znie: „Let ’er rip“ („Pusti to naplno“), Je to odkaz na jeho obľúbený a často používaný "motivačný" výrok.
