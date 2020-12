Filmový festival Berlinale rozdelili; projekcie pre budú až v júni

Berlín 18. decembra (TASR) - Medzinárodný filmový festival Berlinale sa tento rok pre pretrvávajúcu pandémiu nového koronavírusu neuskutoční vo februári, ako bolo pôvodne plánované. Namiesto toho sa bude konať neskôr a v dvoch fázach: 1.-5. marca len virtuálne pre ľudí z filmovej brandže a v júni, keď by mali byť víťazné a vybrané filmy premietané už aj s účasťou divákov.



Oznámili to v piatok organizátori berlínskeho festivalu, ktorý spolu s festivalmi v Cannes a Benátkach patrí k trom najprestížnejším a najväčším podujatiam svojho druhu, uviedli agentúry DPA a AP.



Vo februári budú pravdepodobne aj naďalej platiť obmedzenia zakazujúce zhromaždenie väčšieho počtu ľudí, festival by sa preto podľa organizátorov v tomto termíne nemohol uskutočniť v klasickej podobe.



"Vďaka zmene formátu festivalu v roku 2021 budeme mať šancu ochrániť zdravie všetkých hostí a tiež prispieť k reštartu kinematografického priemyslu," uviedla výkonná riaditeľka festivalu Mariette Rissenbeeková.



Marcové premietanie pre ľudí z filmovej brandže má filmovému priemyslu pomôcť v predaji v prvom štvrťroku. Júnové projekcie pre divákov by sa potom mali konať v kinách, ale aj pod holým nebom. Takéto rozdelenie podujatia umožní podľa organizátorov zachovať oba dôležité piliere kinematografie, a to filmový trh i festival pre divákov.