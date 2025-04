Filmový festival Sundance sa od 2027 sťahuje do Boulderu v Colorade

Los Angeles 3. apríla (TASR) - Vplyvný americký filmový festival Sundance, ktorého spoluzakladateľom je herec a režisér Robert Redford, sa presťahuje do nového miesta konania. Lokalita sa z Utahu presúva do susedného štátu Colorado. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AFP.



Už štyri desaťročia sa festival Sundance, založený v roku 1978, koná každú zimu v Park City. V tomto vychýrenom lyžiarskom stredisku v Skalnatých horách, v mrazivých teplotách a v nadmorskej výške 2150 metrov, uvádza najhorúcejšie nezávislé filmy roka.



Keďže festival nadobudol väčší rozsah a význam, mnohí účastníci sa začali sťažovať, že účasť na ňom sa stala neúnosne drahou. Mnohí miestni obyvatelia sa tiež obávajú každoročného prílevu hollywoodskych prominentov a s tým spojených zápch spôsobených zástupmi luxusných športovo-úžitkových vozidiel.



Rokovania o novom mieste konania prebiehajú už roky, pričom pôvodne prejavilo záujem o hosťovanie festivalu Sundance viac ako 100 lokalít. Z užšieho zoznamu troch kandidátov bolo napokon vybrané mesto Boulder v štáte Colorado, ktoré zdolalo Salt Lake City v Utahu a Cincinnati v Ohiu.



Boulder so 100.000 obyvateľmi sa nachádza kúsok od Denveru, rozľahlej metropoly štátu Colorado. Mesto bude hostiť filmový festival Sundance od roku 2027. "Boulder je mesto umenia, technológií, hôr a škôl. Je to miesto, kde sa festival môže budovať a rozvíjať," uviedla vo vyhlásení Amanda Kelsová, zastupujúca generálna riaditeľka Inštitútu Sundance.



"Zmena je nevyhnutná. Tento krok zabezpečí, že festival bude pokračovať vo svojej práci podstupovania rizika, podporovania inovatívnych rozprávačov príbehov, starostlivosti o nezávislosť, ako aj zabávania a vzdelávania divákov," uviedol vo vyhlásení Redford.



Sundance je kľúčovým štartovacím bodom pre kariéru mnohých popredných filmových tvorcov. V priebehu rokov bolo v Park City uvedených približne 4000 celovečerných snímok. Ide najmä o nezávislé filmy začínajúcich režisérov, hoci postupom času sa tu začalo objavovať viac hollywoodskych hviezd a zástupcov filmových štúdií.



Medzi známe filmy, ktoré mali premiéru na festivale Sundance, patria Gauneri (1992) Quentina Tarantina , Uteč! (2017) Jordana Peelea, Whiplash (2014) Damiena Chazellea, Pred úsvitom (1995) a Chlapčenstvo (2014) Richarda Linklatera či Sex, lži a video (1989) Stevena Soderbergha.