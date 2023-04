Filmový festival v Cannes otvorí dobová dráma s Johnnym Deppom

Paríž 6. apríla (TASR) - Filmový festival v Cannes otvorí francúzska dobová dráma, v ktorej americký herec Johnny Depp stvárni kráľa Ľudovíta XV. V stredu to oznámili organizátori festivalu, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Film Jeanne du Barry režírovala francúzska režisérka Mawenn. Zároveň si zahrala aj hlavnú úlohu známej kurtizány z 18. storočia, ktorá si dokázala získať náklonnosť francúzskeho kráľa.



Film sa bude premietať v prvú noc festivalu v Cannes na francúzskom Azúrovom pobreží, teda 16. mája. V rovnaký deň ho začnú premietať aj francúzske kiná, tak ako je zvykom pri filmoch, ktoré festival otvárajú.



Ide o prvú významnú úlohu Johnnyho Deppa od súdu za ohováranie proti bývalej manželke Amber Heardovej, ktorá ho obvinila z domáceho násilia.



Na tohtoročnom festivale v Cannes, ktorý sa uskutoční 16. - 18. mája, sa predstaví aj viacero očakávaných hollywoodskych filmov. Svetovú premiéru tam bude mať napríklad Indiana Jones a nástroj osudu či najnovší film amerického režiséra Martina Scorseseho Killers of the Flower Moon s Leonardom DiCapriom a Robertom De Nirom. Scenár filmu vznikol podľa románu, ktorý bol do češtiny preložený pod názvom Krvavé prachy.



Úplný zoznam filmov premietaných na festivale bude zverejnený 13. apríla.