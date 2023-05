Filmový festival v Cannes oznámil zloženie tohtoročnej poroty

Paríž 4. mája (TASR) – Organizátori filmového festivalu v Cannes vo štvrtok oznámil zloženie tohtoročnej deväťčlennej poroty, do ktorej bola vymenovaná americká herečka Brie Larsonová, americký herec Paul Dano či francúzska režisérka Julia Ducournauová. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Už predtým organizátori tohto prestížneho festivalu uviedli, že porote v hlavnej súťaži bude predsedať švédsky režisér Ruben Östlund — minuloročný držiteľ Zlatej palmy, ktorú získal za film Trojuholník smútku.



Ďalšími členmi poroty sú marocká režisérka Marjam Túzáníová, francúzsky herec Denis Ménochet, britsko-zambijská režisérka Rungano Nyoniová, argentínsky režisér Damián Szifron a francúzsko-afganský režisér Atiq Rahimi.



Deväťčlenná porota rozhodne, ktorý z 21 súťažných filmov získa hlavnú cenu na tohtoročnom festivale. Podujatie sa uskutoční od 16. do 27. mája. Víťaza vyhlási v záverečný deň festivalu.



Medzi uchádzačmi sú snímky ako Asteroid City (réžia Wes Anderson), Monster (réžia Hirokazu Kore-eda), The Old Oak (réžia Ken Loach), Anatomy of a Fall (réžia Justine Trietová) alebo Club Zero (réžia Jessica Hausnerová).