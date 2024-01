Filozofická fakulta UK v Prahe si pripomína obete streľby podujatiami

Praha 21. januára (TASR) - Univerzita Karlova v Prahe (UK) si v nedeľu, a teda presne mesiac po streľbe na tamojšej filozofickej fakulte, pripomína obete tejto tragédie. Pre študentov a učiteľov sa o 11.30 h čiastočne a len na niekoľko hodín otvorila hlavná budova tejto fakulty na námestí Jana Palacha v centre Prahy, kde sa tragédia odohrala, uvádza TASR podľa portálu iDNES.cz.



Budova je pre záujemcov čiastočne otvorená do 16.00 h, pričom novinári ani fotoreportéri do nej nemajú povolený vstup.



Pre študentov a vyučujúcich sa v budove konajú prednášky aj hudobné vystúpenia. Zároveň si medzi sebou môžu vymieňať knihy. Organizátori akcie všetkých záujemcov poprosili, aby sa vopred dobrovoľne a nezáväzne zaregistrovali a uľahčili im tak plánovanie podujatia.



Dekanka Filozofickej fakulty UK Eva Lehečková vyjadrila radosť z toho, že fakulta po mesiaci, v ktorom bola podľa jej slov "domom ticha", znova aspoň na chvíľu ožije. Napriek tomu, že je v nedeľu otvorená len čiastočne a len na pár hodín, označila túto skutočnosť za "obrovský krok k uzdravovaniu".



Rektorka UK Milena Králíčková sa poďakovala študentom, ktorí sa podieľali na organizácii nedeľnej akcie, a tiež vedeniu fakulty za jeho otvorenosť a ústretovosť, ako aj ostatným vysokým školám i verejnosti za prejavenú podporu.



Všetky nedeľné akcie sú zamerané na pietne pripomenutie udalostí z 21. decembra, ktoré si vyžiadali 14 obetí z radov študentov aj pedagógov a 25 zranených, priblížil prodekan Filozofickej fakulty UK Martin Pehal. Čiastočné otvorenie fakulty podľa jeho slov vychádza z odporúčaní psychológov, ktorí pokladajú návrat na miesto streľby za dôležitú súčasť ozdravného procesu.



Program je na nedeľu pripravený aj na námestí Jána Palacha a tiež v budove Vysokej školy umeleckopriemyselnej v Prahe (UMPRUM). V priestoroch UMPRUM sa môžu záujemcovia zapojiť do spracovania vosku zo sviečok, ktoré ľudia zanechali na pietnych miestach pri sídle filozofickej fakulty či pred internátnym komplexom Karolinum. Ľudia tam v posledných týždňoch nanosili tisíce sviečok a ďalších pietnych premetov, ktoré dobrovoľníci nedávno zozbierali. Z roztavených sviečok by mala vzniknúť socha.