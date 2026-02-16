< sekcia Zahraničie
Fín Lajunen mal ťažký pád v kvalifikácii disciplíny Big Air
Lajunen je syn trojnásobného olympijského šampióna a bývalého reprezentanta v severskej kombinácii Samppu Lajunena.
Autor TASR
Livigno 15. februára (TASR) - Fínsky reprezentant v akrobatickom lyžovaní Elias Lajunen mal v nedeľu na ZOH 2026 ťažký pád v kvalifikácii disciplíny Big Air. Osemnásťročný lyžiar stratil po odraze kontrolu a narazil chrbtom na zľadovatenú plochu.
Lajunen je syn trojnásobného olympijského šampióna a bývalého reprezentanta v severskej kombinácii Samppu Lajunena. Elias Lajunen po páde spočiatku ležal na svahu nehybne, ale po lekárskom ošetrení bol pri vedomí a pri transporte ukázal palec hore na znak, že je v poriadku. V súťaži v Livigno Snow Parku už nepokračoval. Informovala agentúra DPA.
