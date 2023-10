Financial Times: EÚ môže uvoľniť časť eurofondov smerujúcich Maďarsku

Budapešť 3. októbra (TASR) - Európska únia môže do konca novembra rozmraziť časť eurofondov pre Maďarsko v hodnote 13 miliárd eur na podporu súdržnosti. Takýto krok môže zabezpečiť to, aby predseda maďarskej vlády Viktor Orbán podporil navýšenie rozpočtu EÚ pre poskytovanie pomoci Ukrajine. Píše o tom v utorok index.hu s odvolaním sa na denník Financial Time (FT), informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Dva nemenované zdroje pre FT uviedli, že rozmrazením časti eurofondov pre Budapešť sa má získať Orbánova podporu na zvýšenie spoločného sedemročného rozpočtu EÚ. Európska komisia (EK) by navýšila spoločný rozpočet EÚ o 66 miliárd eur, z čoho by časť pripadla na program finančnej podpory pre Kyjev v hodnote 50 miliárd eur.



Denník podotýka, že uvoľnenie prostriedkov zmrazených od minulého decembra by bolo pre Orbána víťazstvom. Ten totiž vyhlásil, že neprispeje k zvýšeniu rozpočtu EÚ, kým Budapešť nebude mať prístup k fondom EÚ určeným pre Maďarsko.



Maďarsko zaviedlo v máji reformy súdnictva v reakcii na požiadavky Bruselu, ktoré by EK umožnili uvoľniť 13 miliárd eur, čo je vyše polovica zmrazených celkovo 22 miliárd eur, píše FT. Denník cituje hovorcu EK Stefana de Keersmaeckera, podľa ktorého Brusel 26. septembra písomne požiadal maďarskú vládu o "objasnenie" niektorých detailov reforiem. "Hneď ako Maďarsko odpovie na tieto otázky, Komisia bude pokračovať v hodnotení," dodal hovorca.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)