< sekcia Zahraničie
Financial Times: EK sprísňuje podmienky investícií najmä z Číny
Podľa nových pravidiel by Brusel zaviazal investorov zamestnávať miestnu pracovnú silu a v určitých odvetviach, ako je napríklad výroba batérií.
Autor TASR,aktualizované
Budapešť 24. novembra (TASR) - Európska komisia pripravuje sprísnenie podmienok pre zahraničné, najmä čínske, investície. Cieľom Bruselu je, aby investície z Číny neslúžili len na prístup na trh EÚ a vyhýbaniu sa clám. Uviedol to v pondelok denník Financial Times a podľa servera portfolio.hu to môže mať veľký negatívny vplyv aj na Maďarsko, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Maďarsko s výraznými štátnymi dotáciami v spolupráci s čínskymi podnikmi spúšťa alebo plánuje projekty v oblasti batériového a automobilového priemyslu v hodnote niekoľkých miliárd eur. Kvôli nedostatku miestnej maďarskej pracovnej sily zamestnávajú zahraničných pracovníkov najmä z Ázie, píše server.
Podľa nových pravidiel by Brusel zaviazal investorov zamestnávať miestnu pracovnú silu a v určitých odvetviach, ako je napríklad výroba batérií, by EK požadovala aj transfer technológií tak, aby investície neboli iba budovaním montážnych závodov.
Ak by uvedené podmienky neboli splnené, tak aj takéto výrobky vyrobené na vnútornom trhu EÚ by podľa návrhu Komisie podliehali clám.
„V uplynulých dvoch rokoch smerovalo najväčšie množstvo čínskych zahraničných investícií do Maďarska, z čoho naša krajina výrazne profitovala, a preto bude (maďarská) vláda naďalej zástancom čo najmenej obmedzovanej globálnej hospodárskej spolupráce,“ podľa servera 24.hu to povedal maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó v Bruseli.
Šéf maďarskej diplomacie dodal, že vlani prišlo do Maďarska 31 percent čínskych investícií smerujúcich do Európy v porovnaní so 44 percentami v predchádzajúcom roku, čo vytvorilo desiatky tisíc nových pracovných miest.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Maďarsko s výraznými štátnymi dotáciami v spolupráci s čínskymi podnikmi spúšťa alebo plánuje projekty v oblasti batériového a automobilového priemyslu v hodnote niekoľkých miliárd eur. Kvôli nedostatku miestnej maďarskej pracovnej sily zamestnávajú zahraničných pracovníkov najmä z Ázie, píše server.
Podľa nových pravidiel by Brusel zaviazal investorov zamestnávať miestnu pracovnú silu a v určitých odvetviach, ako je napríklad výroba batérií, by EK požadovala aj transfer technológií tak, aby investície neboli iba budovaním montážnych závodov.
Ak by uvedené podmienky neboli splnené, tak aj takéto výrobky vyrobené na vnútornom trhu EÚ by podľa návrhu Komisie podliehali clám.
„V uplynulých dvoch rokoch smerovalo najväčšie množstvo čínskych zahraničných investícií do Maďarska, z čoho naša krajina výrazne profitovala, a preto bude (maďarská) vláda naďalej zástancom čo najmenej obmedzovanej globálnej hospodárskej spolupráce,“ podľa servera 24.hu to povedal maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó v Bruseli.
Šéf maďarskej diplomacie dodal, že vlani prišlo do Maďarska 31 percent čínskych investícií smerujúcich do Európy v porovnaní so 44 percentami v predchádzajúcom roku, čo vytvorilo desiatky tisíc nových pracovných miest.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)