Severná Kórea tajne požiadala o pomoc pri testovaní na COVID-19

Washington 26. marca (TASR) – Severná Kórea tajne požiadala o medzinárodnú pomoc s cieľom zvýšiť svoje kapacity pri testovaní na nový druh koronavírusu, pretože hrozí, že pandémia choroby COVID-19 ochromí jej krehký systém zdravotnej starostlivosti. Informoval o tom denník Financial Times (FT), ktorý sa odvolal na zdroje oboznámené s touto situáciou.



"Vláda má k dispozícii súpravy na testovanie na COVID-19 a vie, ako ich používať, ale ich počet je nedostatočný, a preto úrady žiadajú všetky organizácie, aby im v tejto situácii pomohli," uviedol citovaný zdroj. Podľa FT orgány KĽDR požiadali o takúto pomoc tajne.



Od vypuknutia pandémie choroby COVID-19, ktorú vyvoláva koronavírus SARS-CoV-2, Severná Kórea neoznámila žiadne prípady nakazenia.



FT však upozornili, že experti pochybujú o pravdivosti týchto údajov vzhľadom na možné problémy Pchjongjangu pri detekcii vírusu pre nedostatočný počet testov na COVID-19.



Po správach o ohnisku nákazy v čínskom meste Wu-chan, ktoré sa objavili v januári, KĽDR okamžite zatvorila svoje hranice s Čínou, kde úrady priznali 81 000 potvrdených prípadov nakazenia a takmer 3300 úmrtí. Susedná Južná Kórea je epidémiou tiež vážne zasiahnutá.



KĽDR následne sprísnila aj kontrolu všetkých cudzincov prichádzajúcich do krajiny. Zo správ severokórejských štátnych médií vyplýva, že v Severnej Kórei bolo v posledných dvoch mesiacoch v karanténe až 10 000 ľudí.



Podľa FT, odvolávajúcich sa na osobu oboznámenú so situáciou v KĽDR, sa doteraz v Severnej Kórei testom na koronavírus podrobilo najmenej 590 ľudí. Všetci prišli zo zahraničia v januári a výsledky ich testov boli negatívne.



Agentúra Bloomberg uviedla, že USA sú si "celkom isté", že v Severnej Kórei určite existujú prípady nakazenia, ktoré sú aj dôvodom utlmenia vojenských aktivít.



V dôsledku rozpadajúceho sa zdravotníckeho systému, sankcií obmedzujúcich obchod a desaťročií zlého hospodárenia je v KĽDR podvyživených a náchylných na choroby viac ako 40 percent obyvateľstva. Severná Kórea preto predstavuje obrovské riziko, že epidémia nového koronavírusu sa tam zmení na humanitárnu katastrofu s hromadnými úmrtiami.



Podľa agentúry Bloomberg práve tieto obavy viedli niektoré organizácie a spojencov Severnej Kórey, ako je Rusko, k tomu, aby Pchjongjangu urýchlene ponúkli zdravotnícky materiál či inú pomoc.



FT pripomenuli, že v snahe predísť rozšíreniu koronavírusu SARS-CoV-2 ponúkla Kórejskej ľudovodemokratickej republike pomoc aj Južná Kórea. Jej návrhy však zostali bez reakcie Pchjongjangu.



OSN varovala, že zachovanie hospodárskych sankcií voči krajinám ako KĽDR, Irán a Venezuela by mohli ešte viac oslabiť ich systémy zdravotnej starostlivosti a ešte viac ohroziť ľudské práva.



"V tomto rozhodujúcom období, v záujme globálneho verejného zdravia a podpory práv a životov miliónov ľudí v týchto krajinách, by sa mali sankcie zmierniť alebo pozastaviť," uviedla v utorok vo svojom vyhlásení vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletová.



"V kontexte globálnej pandémie brzdenie snáh lekárov v jednej krajine zvyšuje riziko pre nás všetkých," upozornila.