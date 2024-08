Financial Times: Taiwanskí predstavitelia tajne navštívili USA

Washington 22. augusta (TASR) - Vrcholní predstavitelia taiwanskej diplomacie nedávno tajne navštívili Spojené štáty. Ide o prvú takúto návštevu od mája, keď sa nový taiwanský prezident Laj Čching-te ujal svojej funkcie. TASR o tom informuje podľa britského denníka The Financial Times.



Taiwanský minister zahraničných vecí Lin Čch'-a-lung a poradca pre národnú bezpečnosť Joseph Wu Čao-sie tento týždeň vycestovali do širšej oblasti Washingtonu na rokovania, známe ako špeciálny kanál, uviedlo podľa FT niekoľko nemenovaných zdrojov oboznámených s návštevou.



Bezprostredne nebolo jasné, kedy a kde sa rokovania odohrali. Tchajpejský hospodársky a kultúrny úrad vo Washingtone, ktorý slúži ako de facto veľvyslanectvo, sa odmietol vyjadriť. Rovnako postupoval aj Biely dom.



USA a Taiwan takýto spôsob komunikácie udržiavajú už niekoľko rokov, prvýkrát ho však britský denník odhalil v roku 2021, keď sa zástupcovia oboch krajín vrátane Wua, niekdajšieho šéfa diplomacie Taiwanu, stretli v meste Annapolis v americkom štáte Maryland.



Tieto rokovania sa považujú za zriedkavú príležitosť na podrobné rozhovory väčšej skupiny vysokopostavených predstaviteľov oboch strán. Americkým vládam sa kanál darí udržiavať v tajnosti v snahe predísť kritike zo strany Číny, ktorá si Taiwan nárokuje ako svoje územie.



Spojené štáty diplomaticky neuznávajú Taiwan ako suverénny štát, avšak od roku 1979, keď USA normalizovali styky s Čínou, medzi sebou udržiavajú neoficiálne vzťahy.



Posledné stretnutie sa konalo vo februári 2023, keď sa Wu a vtedajší poradca pre národnú bezpečnosť Wellington Koo, ktorý v súčasnosti zastáva post ministra obrany, stretli s americkými predstaviteľmi v severnej Virgínii.



Podľa dlhodobej praxe taiwanský minister zahraničných vecí a minister obrany nemôžu vstúpiť na územie Federálneho dištriktu Kolumbia, preto sa schôdzka vo formáte špeciálneho kanálu zvyčajne koná v širšej oblasti Washingtonu.



Minulotýždňová schôdzka sa uskutočnila v čase, keď vláda v Pekingu sleduje, ako bude nový taiwanský prezident riešiť vzťahy s Čínou a USA. Peking označuje Laja za "nebezpečného separatistu" a obáva sa, že podnikne kroky smerom k oficiálnej nezávislosti Taiwanu.



Pevninská Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia napriek tomu, že ostrov má od roku 1949 nezávislú vládu. Peking opakovane deklaruje, že jedného dňa Taiwan ovládne, pričom na dosiahnutie tohto cieľa nevylúčil použitie vojenskej sily.