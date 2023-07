Financial Times: Ukrajinskí vojaci používajú severokórejské rakety

Kyjev/Washington 29. júla (TASR) - Ukrajinskí vojaci boli pozorovaní, ako používajú severokórejské rakety. Kyjev pritom naznačil, že im ich dodala "spriatelená" krajina, ktorá ich predtým ukoristila od nepriateľských síl. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na sobotňajšiu správu denníka Financial Times (FT).



Ukrajinské ministerstvo obrany naznačilo, že tieto zbrane boli ukoristené od Rusov.



Spojené štáty obviňujú Severnú Kóreu, že Rusku poskytuje zbrane, a to aj prostredníctvom dodávok po mori. Washington však svoje tvrdenia nepodložil dôkazom, pričom výskyt severokórejských zbraní na bojiskách na Ukrajine nebol vo veľkej miere pozorovaný. Pchjongjang a Moskva tiež popreli, že by k takýmto dodávkam zbraní prichádzalo.



Severokórejské rakety sa však podľa Financial Times objavili u ukrajinských vojakov, ktorí neďaleko východoukrajinského mesta Bachmut obsluhujú raketové systémy Grad z čias Sovietskeho zväzu a ďalšie viachlavňové raketové systémy. Bachmut je pritom dejiskom dlhých a krvavých bojov.



Ruský minister obrany Sergej Šojgu tento týždeň absolvoval zriedkavú návštevu Pchjongjangu, aby sa tam zúčastnil na oslavách 70. výročia konca kórejskej vojny. Išlo o prvú návštevu najvyššieho ruského predstaviteľa obrany v KĽDR od rozpadu Sovietskeho zväzu v roku 1991.



Šojgua pritom počas návštevy odfotografovali, ako si spolu s tamojším lídrom Kim Čong-unom na vojenskej výstave v hlavnom meste prezerá zakázané severokórejské balistické rakety. To podľa Reuters signalizuje prehlbovanie vzťahov medzi týmito dvoma krajinami stojacimi proti Spojeným štátom.