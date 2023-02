Financial Times: Zelenskyj by mohol prísť na summit EÚ do Bruselu

Brusel/Kyjev 6. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj by mohol prísť do Bruselu na summit Európskej únie, ktorý sa bude konať vo štvrtok a piatok (9. a 10. februára). Jeho cestu však môžu prekaziť bezpečnostné okolnosti, napísal v pondelok britský denník The Financial Times s odvolaním sa na svoje zdroje, uvádza TASR.



"Ak mám byť úprimný, bolo by to priveľké riziko, keby som niekam šiel," povedal Zelenskyj médiám koncom minulého týždňa.



Ak by Zelenskyj do Bruselu napokon predsa vycestoval, išlo by o jeho druhú zahraničnú cestu od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu 24. februára minulého roka. Zatiaľ bol iba vo Washingtone, a to vlani v decembri.



The Financial Times sa od nemenovaného poradcu ukrajinskej armády dozvedeli, že na Ukrajine v priebehu desiatich dní očakávajú spustenie výraznej ruskej ofenzívy.



Ukrajinské tajné služby už minulý týždeň informovali, že Rusko pripravuje útočné zoskupenia a vojenskú techniku s cieľom dobyť Donbas ešte v priebehu februára.