Washington 12. júna (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) očakáva, že stav financií domácností aj firiem zostane krehký v dôsledku šoku, ktorý ekonomike spôsobila pandémia nového koronavírusu.



Fed vo svojej polročnej správe o menovej politike pre Kongres tiež potvrdil očakávania, že ekonomická aktivita zaznamená v prebiehajúcom štvrťroku strmý prepad. Aktuálne údaje signalizujú, že "tempo kontrakcie reálneho hrubého domáceho produktu bude prudké po medziročnom páde o 5 % v 1. kvartáli 2020".



Správa prichádza dva dni po skončení sa posledného zasadnutia menového výboru Fedu (FOMC), na ktorom v súlade s očakávaniami nezmenil nastavenie menovej politiky. Takisto uviedol, že sadzby zostanú v blízkosti nuly až do konca roka 2022.



Fed spoločne s rozhodnutím o nastavení menovej politiky zverejnil nové ekonomické prognózy. Aktuálne počíta v tomto roku s poklesom ekonomiky o 6,5 %. Dôvodom sú reštriktívne opatrenia prijaté na zastavenie pandémie nového koronavírusu. V roku 2021 potom počíta s expanziou o 5 % a v roku 2022 o 3,5 %.



Miera nezamestnanosti by mala do konca roka klesnúť na 9,3 % z 13,3 % v máji. Na porovnanie, vo februári, keď sa skončila rekordne dlhá expanzia ekonomiky, sa však nachádzala na úrovni 3,5 %. Fed očakáva, že na budúci rok miera nezamestnanosti klesne na 6,5 % a v roku 2022 na 5,5 %.



Predstavitelia Fedu opakovane zdôraznili, že centrálna banka použije všetky nástroje, ktoré má k dispozícii, aby podporila zotavenie ekonomiky.