Fitch potvrdila Izraelu rating na úrovni A+ so stabilným výhľadom

Jeruzalem 14. augusta (TASR) - Ratingová agentúra Fitch Ratings v pondelok potvrdila Izraelu ratingovú známku na úrovni A+ so stabilným výhľadom. Poukázala pritom na jeho zdravé verejné financie. Upozornila však, že vládny plán reformy súdnictva by mohol poškodiť rating Izraela. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Známka A+ pre Izrael vyvažuje na jednej starne diverzifikovanú, odolnú ekonomiku s vysokou pridanou hodnotou a silné vonkajšie financie a na strane druhej relatívne vysoký pomer vládneho dlhu k hrubému domácemu produktu (HDP), pretrvávajúce bezpečnostné riziká a nestabilné vlády, ktoré brzdia tvorbu politiky, uvádza sa v správe.



Fitch poznamenala, že hoci izraelský plán obmedziť niektoré právomoci Najvyššieho súdu bol "zmiernený" a už v ňom nie je, parlament môže prehlasovať súdne rozhodnutia, zostáva veľmi kontroverzný a čelí silnej občianskej a politickej opozícii. To môže mať negatívny vplyv na úverovú dôveryhodnosť krajiny, ak sa zhorší sentiment investorov alebo oslabia kľúčové ukazovatele.



Podľa Fitch medzi faktory, ktoré by mohli viesť k zníženiu ratingu, patrí pokles sily inštitúcií v krajine v dôsledku reforiem oslabujúcich súdny dohľad, čo povedie k výraznému negatívnemu vplyvu na makroekonomické a fiškálne ukazovatele.



Fitch zverejnila správu po tom, ako S&P Global Ratings 27. júla varovala, že kontroverzné plány Izraela obmedziť niektoré právomoci Najvyššieho súdu zvyšujú domácu politickú neistotu a povedú k spomaleniu hospodárskeho rastu. S&P však tiež potvrdila Izraelu úverový rating AA-/A-1+ a stabilný výhľad.



Podobné varovanie vydala aj ratingová agentúra Moody's.



Fitch predpovedá Izraelu v tomto roku rast hospodárstva o 3,1 % a v roku 2024 o 3 %, čo je v súlade s odhadmi izraelskej centrálnej banky. Rozpočtový deficit očakáva v tomto roku na úrovni 1,6 % HDP, 2,8 % v roku 2024 a 4 % v roku 2025.



V roku 2023 vidí pomer dlhu k HDP na úrovni 59 % a prebytok bežného účtu 3,6 %.