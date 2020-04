Rusi si počas pandémie vyberajú z bánk hotovosť

Moskva 25. apríla (TASR) - Zatiaľ čo spotrebitelia na celom svete minulý mesiac nakupovali do zásoby toaletný papier alebo trvanlivé potraviny, keďže pre pandémiu nového koronavírusu musia zostať doma, Rusi zháňali finančnú hotovosť.



Od začiatku marca vybrali z bankomatov alebo na pobočkách bánk hotovosť približne za jeden bilión rubľov (12,44 miliardy eur). To je viac ako za celý minulý rok, ukázali to údaje centrálnej banky.



„Ľudia sa obávali, že počas karantény nebudú banky k dispozícii,“ povedal Denis Porijvaj, analytik Raiffeisenbank v Moskve. "Vyberali peniaze z rovnakého dôvodu, ako iní ľudia hromadili potraviny."



Denné výkyvy vo výberoch sa zhodujú s pravidelnými televíznymi brífingmi prezidenta Vladimira Putina, v ktorých predstavoval nové opatrenia v boji proti pandémii nového koronavírusu. Napríklad po tom, čo Putin ohlásil daň z bankových vkladov nad 1 milión RUB, došlo k prudkému skoku vo výbere peňazí. Aj po predĺžení izolácie minimálne do mája si Rusi opäť vybrali hotovosť.



Samozrejme, aj v Rusku stúpol v polovici marca dopyt po základných trvanlivých potravinách, ako je napríklad pohánka či konzervované mäso.



Počet prípadov nákazy novým koronavírusom v Rusku sa za 24 hodín do piatka zvýšil o 5849 na 68.622. Putin minulý týždeň varoval, že epidémia stále nedosiahla svoj vrchol.



(1 EUR = 80,3991 RUB)