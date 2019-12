Taliansko vyšetruje manažérov banky BPB pre úverové podvody

Rím 22. decembra (TASR) - Nová kríza talianskej banky v čoraz väčšej miere zamestnáva tamojšiu justíciu. Úrady otvorili vyšetrovanie troch bývalých manažérov Banca popolare di Bari (BPB), ktorú teraz musí zachraňovať štát.



Manažéri sú obvinení z napomáhaniu k podvodnému bankrotu. Podľa vyšetrovateľov manažéri takmer 10 rokov poskytovali firmám v problémoch a pochybným klientom úvery a pritom porušili viaceré pravidlá. Jeden manažér je podozrivý z toho, že podplatil členov bankového dohľadu v talianskej centrálnej banke.



BPB, ktorá je druhá najväčšia finančná inštitúcia na juhu Talianska, sa dostala do problémov pre množstvo nedobytných úverov. Vláda minulý týždeň rozhodla, že sa zapojí do záchrany BPB. Okrem iného preverí, či centrálna banka nezanedbala svoje dozorné povinnosti. "Je zjavné, že v talianskom bankovom dohľade niečo nefunguje. Príliš často je politika nútená zasiahnuť, aby zachránila úspory súkromných klientov a pracovné miesta," kritizuje minister zahraničných vecí Luigi Di Maio. "Ten, kto urobil chybu, musí za to zaplatiť," povedal pre ekonomický denník Sole 24 Ore.



Talianska vláda schválila mimoriadne nariadenie a pripravila finančnú injekciu vo výške až do 900 miliónov eur, ktorú uvoľní ministerstvo hospodárstva. Dozorná a správna rada boli rozpustené, namiesto nich bola vymenovaná dozorná komisia, ktorú tvorí päť členov, z toho dvaja štátni komisári. Banka zároveň ubezpečila klientov, že bude normálne fungovať ďalej.