Finančná akčná skupina umiestnila Irán na čiernu listinu

Paríž 21. februára (TASR) - Irán sa v piatok ocitol na čiernej listine Finančnej akčnej skupiny (Financial Action Task Force - FATF), medzinárodnej medzivládnej organizácie, ktorá bojuje proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Organizácia FATF so sídlom v Paríži k tomuto kroku pristúpila po viac ako troch rokoch varovaní Iránu a výziev, aby uzákonil dohovor o boji proti financovaniu terorizmu, inak bude čeliť zaradeniu na čiernu listinu a niektorým opatreniam.



"Keďže Irán neprijal dohovory o potlačení financovania terorizmu z Palerma v súlade s normami FATF, FATF úplne zrušil pozastavenie protiopatrení a vyzýva svojich členov a všetky jurisdikcie, aby uplatňovali účinné protiopatrenia," píše sa v tlačovom vyhlásení po týždennom plenárnom zasadnutí 39 členov skupiny.



Podľa Reuters to znamená väčšiu kontrolu transakcií realizovaných s Iránom, prísnejší externý audit finančných spoločností pôsobiacich v krajine a ďalší tlak na niekoľko zahraničných bánk a podnikov, ktoré s Iránom stále spolupracujú.