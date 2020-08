Finančník a filantrop George Soros sa dožíva 90 rokov

Bratislava 12. august (TASR) – Americký finančník a filantrop maďarského pôvodu George Soros poskytol vyše 32 miliárd dolárov zo svojho osobného majetku na financovanie Nadácie otvorenej spoločnosti pôsobiacej na celom svete. Je zakladateľom a darcom Stredoeurópskej univerzity v Budapešti. Jeho projekty sa z veľkej časti zameriavajú na pomoc ľuďom vystaveným diskriminácii. Ako uvádza George Soros na svojej webovej stránke, zažil diskrimináciu aj na vlastnej koži. V stredu 12. augusta sa George Soros dožíva 90 rokov.



Goerge Soros sa narodil ako György Schwartz 12. augusta 1930 v Budapešti. Prežil nacistickú okupáciu v rokoch 1944-1945, počas ktorej zahynulo 500.000 maďarských židov. Jeho rodine sa podarilo prežiť iba vďaka falošným dokladom. "Namiesto toho, aby sme sa podriadili osudu, vzdorovali sme sile zla, ktorá bola oveľa mocnejšia než my – a napriek tomu sme zvíťazili. Nielenže sme prežili, ale dokázali sme pomôcť aj iným," spomínal neskôr Soros na tieto časy.



V roku 1947 odišiel do Londýna, kde pracoval ako vrátnik na železnici, či čašník v nočnom klube, popri tom študoval na Vysokej škole ekonomickej v Londýne. Pomýšľal o profesii filozofa, no keď v roku 1952 ukončil štúdium, zamestnal sa v londýnskej banke Singer & Friedlander.



V roku 1956 sa Soros presťahoval do Spojených štátov amerických (USA). V roku 1969 založil a riadil vlastný finančný fond (Soros Fund Management) a stal sa jedným z najúspešnejších amerických investorov.



Už od roku 1979 podporoval Soros afrických študentov, aby mohli počas apartheidu v Juhoafrickej republike (JAR) študovať na univerzite v Kapskom meste. V 80. rokoch 20. storočia pomáhal dialógu myšlienok v komunistickom Maďarsku tým, že finančne podporoval pobyty študentov na Západe, či nezávislé kultúrne skupiny a iniciatívy.



V roku 1984 Soros založil Nadáciu otvorenej spoločnosti (Open Society Fund), organizáciu, ktorá združuje sieť partnerských nadácií a projektov vo vyše 100 krajinách sveta. Sorosove postoje ovplyvnil filozof Karl Popper – vo svojej knihe Otvorená spoločnosť a jej nepriatelia tvrdí, že žiadna filozofia alebo ideológia nie je konečným arbitrom pravdy a že spoločnosť môže prekvitať iba vtedy, ak umožní demokratickú správu vecí verejných, slobodu prejavu a rešpektovanie individuálnych práv.



Po páde železnej opony rozšíril Soros svoje pôsobenie do krajín bývalého komunistického bloku a Sovietskeho zväzu so snahou podporovať budovanie demokratických systémov. Na Slovensku vznikla v roku 1992 Nadácia otvorenej spoločnosti so zámerom presadzovať rovnosť príležitostí, dobre spravovanú spoločnosť a rozvoj občianskej spoločnosti na Slovensku.



V tom čase vznikla aj Stredoeurópska univerzita. Myšlienka na jej založenie existovala už od roku 1989, ako o jej sídle sa uvažovalo aj o Bratislave. V roku 1991 začala napokon pôsobiť v Budapešti a v Prahe, od roku 1996 už sídlila iba v maďarskom hlavnom meste. Po vyostrenom spore s vládou Viktora Orbána sa v roku 2018 presťahovala do Viedne.



V roku 1997 Soros navštívil Slovensko a na Ekonomickej univerzite v Bratislave vystúpil s prednáškou o vplyve globalizácie na ekonomickú realitu. Po druhýkrát navštívil Bratislavu v roku 2001.



Soros sa politicky angažuje aj v USA. Prispel k vzniku liberálneho think-tanku Centrum pre americký pokrok, podporoval v prezidentských voľbách v rokoch 2008 a 2012 Baracka Obamu a vo voľbách v roku 2016 Hillary Clintonovú.



Za svoje aktivity získal Soros viacero ocenení. Čestné doktoráty mu udelila Oxfordská univerzita, Yalova univerzita či Ekonomická univerzita v Budapešti. V roku 2004 dostal Soros Veľký kríž Radu Maďarskej republiky, je tiež držiteľom Puškinovej medaily udeľovanej ruským prezidentom.



George Soros je tretíkrát ženatý, má päť detí. Jeho veľkou záľubou bolo esperanto, ktorému sa intenzívne venoval aj Sorosov otec Tivadar Soros. V marci roku 2020 venoval George Soros milión eur Maďarsku na boj proti novému koronavírusu.