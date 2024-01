Financovanie pre palestínskych utečencov pozastavujú Japonsko, Rakúsko

Tokio/Viedeň 29. januára (TASR) - Japonsko a Rakúsko v pondelok oznámili, že po vzore ďalších štátov pozastavujú financovanie agentúry OSN pre palestínskych utečencov (UNRWA). Viaceré krajiny sa tak rozhodli po tom, ako Izrael obvinil niektorých pracovníkov UNRWA, že sa vlani zapojili do útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael. TASR správu prevzala od agentúr DPA a AFP.



"Japonsko veľmi znepokojili správy o údajnom zapojení pracovníkov UNRWA do teroristického útoku Hamasu na Izrael... Rozhodlo sa preto na určitý čas pozastaviť ďalšie financovanie UNRWA, kým táto organizácia záležitosť neprešetrí a zváži opatrenia vo vzťahu k týmto obvineniam," uviedlo japonské ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení.



"Súčasne bude Japonsko naďalej vytrvalo a aktívne vyvíjať diplomatické úsilie na zlepšenie humanitárnej situácie v Pásme Gazy," dodalo japonské ministerstvo s tým, že bude naďalej poskytovať pomoc iným medzinárodným organizáciám.



Rakúske ministerstvo zahraničných vecí taktiež uviedlo, že pozastavuje financovanie UNRWA až do úplného prešetrenia obvinení.



"Vyzývame UNRWA a OSN, aby komplexne, rýchlo a úplne vyšetrili dané obvinenia," uviedlo rakúske ministerstvo vo svojom vyhlásení.



Financovanie tejto agentúry už dočasne pozastavili Spojené štáty, Austrália, Kanada, Taliansko, Británia, Nemecko, Francúzsko, Fínsko a Švajčiarsko.



UNRWA v piatok oznámila, že prepustila viacerých pracovníkov obvinených Izraelom a začala ich vyšetrovať. Urýchlené nezávislé vyšetrovanie prisľúbil aj generálny tajomník OSN António Guterres.



Agentúra OSN UNRWA bola založená v roku 1949 po prvej arabsko-izraelskej vojne a patrí k najväčším programom OSN. Jej vyše 30.000 pracovníkov poskytuje služby vrátane vzdelávania, základnej zdravotnej starostlivosti a humanitárnej pomoci palestínskym utečencom v Pásme Gazy, Predjordánsku, Jordánsku, Sýrii a Libanone.