Fínsko bude mať pravicovú vládu, vrátane euroskeptickej Strany Fínov

Helsinki 16. júna (TASR) - Fínska konzervatívna stredopravicová Národná koaličná strana (KOK), ktorá zvíťazila v aprílových parlamentných voľbách, dosiahla vo štvrtok dohodu o vytvorení väčšinovej vlády s euroskeptickou krajne pravicovou Stranou Fínov (PS) a dvoma menšími stranami. Oznámil to líder KOK Petteri Orpo, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Dosiahnutím dohody s PS, ako aj Švédskou ľudovou stranou vo Fínsku (SFP) a Fínskymi kresťanskými demokratmi (KD) sa fínska vláda posúva doprava, zatiaľ čo ľavicová Sociálnodemokratická strana Fínska (SDP) doterajšej premiérky Sanny Marinovej smeruje do opozície.



Dezignovaný premiér Orpo uviedol, že štyri koaličné strany vyriešili všetky problematické otázky. Už v piatok by podľa jeho slov mali zverejniť svoj program.



Koaličné rokovania trvali 11 týždňov, pričom Strana Fínov a Švédska ľudová strana vo Fínsku ťažko hľadali spoločnú reč v otázkach ako imigrácia, klimatická politika či verejné financie, nakoniec však dosiahli kompromis.



Očakáva sa, že Orpova vláda zníži nezamestnanosť a sociálne dávky, sprísni pravidlá migrácie do krajiny a uvoľní záväzky týkajúce sa životného prostredia, a celkovo tak zníži fiškálny deficit.



Orpova strana KOK zvíťazila vo voľbách z 2. apríla so ziskom 48 parlamentných kresiel, Euroskeptická Strana Fínov (PS) skončila na druhom mieste s 46 mandátmi, zatiaľ čo Marinovej SDP bola až tretia, pričom v 200-člennom jednokomorovom parlamente si zaistila 43 kresiel. Prizvaním dvoch zmienených menších strán do koalície - SFP s deviatimi kreslami a KD s piatimi - si Orpova vláda zabezpečila väčšinu, a síce 108 poslaneckých mandátov.