Fíni mali menej falšovaných bankoviek, pomohli bezhotovostné platby
Väčšina falzifikátov nájdených v minulom roku boli 50-eurové bankovky, spolu 251 kusov. Falzifikátov 20-eurových bankoviek bolo 130 a 10-eurových 47.
Autor TASR
Helsinki 28. februára (TARS) - Fínska centrálna banka v piatok uviedla, že vo Fínsku sa v minulom roku objavilo celkovo 483 falzifikátov eurobankoviek. Pripisuje to najmä častejšiemu prechodu na bezhotovostné platby za služby, píše TASR podľa fínskeho verejnoprávneho vysielateľa YLE.
V roku 2024 dosiahol počet odhalených falzifikátov eurobankoviek vo Fínsku 714, v roku 2023 to bolo 653 a v roku 2022 469.
Odborník na bankovky Olli Vehmas z Fínskej centrálnej banky uviedol, že počet falzifikátov zostáva v porovnaní so zvyškom eurozóny nízky.
Centrálna banka v minulom roku uviedla, že výbery bankoviek z bankomatov, pokladníc a pokladní v obchodoch klesli približne o šesť percent. Pri cestách do zahraničia si cestujúci z Fínska vybrali najviac bankoviek v Estónsku, Španielsku a Thajsku.
